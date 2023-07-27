الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تقارير دولية: تراجع سندات الخزانة الأوروبية.. وارتفاع الدولار خلال تعاملات الأسبوع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت تقارير دولية عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة على مستوى جميع آجال الاستحقاق، وشهد منحنى العائد تسطحًا نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بأكثر من أسعار الفائدة طويلة الأجل على خلفية ارتفاع مطالبات البطالة بشكل أدنى مما كان متوقعًا في الأسبوع المنتهي يوم 15 يوليو.

وتراجعت عوائد السندات الأوروبية، حيث جاء الناتج المحلي الإجمالي للصين أدنى من التوقعات، ليؤثر سلباً على توقعات النمو. 

من ناحية أخرى، ارتفعت الأسهم الأمريكية، بعد أن قادت تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية، يلين، إلى تهدئة مخاوف الأسواق من مخاطر حدوث ركود.

وعلى صعيد العملات، ارتفع مؤشر الدولار فوق مستوى ال 100 نقطة وسط زيادة تسعير السوق  لقيام الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وفيما يتعلق بالأسواق الناشئة، شهدت الأسهم أكبر انخفاضا أسبوعيا لها منذ أكتوبر 2022، بقيادة الخسائر التي تكبدتها الأسهم في الصين، حيث فشلت الحكومة في إطلاق المزيد من إجراءات التحفيز لتعزيز انتعاش الطلب الاستهلاكي في  البلاد.

وتكبدت سندات الخزانة الأمريكية خسائر خلال تداولات هذا الأسبوع، حيث ارتفعت عوائد السندات خلال جلسة تداول يوم الخميس بعدما زادت مطالبات البطالة بشكل أدنى مما كان متوقعًا خلال الأسبوع المنتهي يوم 15 يوليو، مما يسلط الضوء على صلابة سوق العمل. 

ومن الجدير بالذكر أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة كان أكثر وضوحًا في الجزء من المنحنى الممثل للسندات قصيرة الأجل، مع تزايد التوقعات لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة ، خاصة في ظل التوقعات بارتفاع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بحلول نهاية العام.

وفي الوقت نفسه، شهدت عوائد السندات على مستوى العالم انخفاضًا خلال تداولات هذا الأسبوع، حيث جاء الناتج المحلي الإجمالي للصين مخيبًا للتوقعات، وهو ما أثر بدوره على توقعات النمو.

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