إنشاء مقر لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمساكن روضة السودان بالدقى

شهدت هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، تسليم مقر داخل مشروع روضة السودان لإقامة وحدة لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لتتكامل الخدمات المقدمة لمواطني روضة السودان.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن الوحدة سيتم تجهيزها من خلال التعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ليتم العمل بها من خلال تطبيق بروتوكولات العلاج المعتمدة التي تضمن توفير أفضل الخدمات والرعاية، مما يزيد من فرص استجابتهم للعلاج بمعدلات أعلى.

وأضافت نائب المحافظ، أن مشروع "روضة السودان" يتوافر به كل عناصر التنمية والاستدامة، حيث يشمل وحدات سكنية وتجارية وجارٍ العمل على الانتهاء من تجهيز مبنى الخدمات؛ لتحسين سبل معيشة القاطنين، بالإضافة إلى أنه سيتم البدء في تجهيز وحدة مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي؛ لتوفير فرصة للراغبين في العلاج وفق أعلى مستوى من الكفاءة.

تأتي الأعمال في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة وشركاء التنمية في تحقيق طفرة شاملة لحياة المواطنين في الإسكان بديل العشوائيات.

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