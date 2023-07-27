الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية": بوتين أكد دور الرئيس السيسى فى تقوية العلاقات المصرية الروسية

بوتين
بوتين

تحدث حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة "سان بطرسبرج"، مؤكدا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجمعه علاقات خاصة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، من "سان بطرسبرج": "الرئيس بوتين خلال لقائه، أمس، بنظيره المصري الرئيس السيسي، أكد أنه بوجود الرئيس السيسي أصبحت العلاقات  بين مصر وروسيا متطورة وغير مسبوقة، ومتينة، علاوة على وجود مشروعات استثمارية كبرى مثل إنشاء محطة الضبعة النووية".

وتابع: "الخبراء والمصادر الروسية يؤكدان أن روسيا تريد تقوية علاقتها مع مصر ورفعها إلى مستوى غير مسبوق؛ لأنها ترى في مصر أنها من الدول العربية الهامة، كما أنها من أكثر البلاد العربية استيرادا للحبوب الروسية".

وأوضح حسين مشيك أن هناك مشروعات وأمورًا تجمع بين موسكو والقاهرة، إذ هناك بحث في أكثر من ملف دولي يجمعهما، منها الملف الفلسطيني، وهو الأبرز على قائمة تلك الملفات المشتركة بين القاهرة وموسكو.

الرئيس السيسي السيسي بوتين روسيا مصر العلاقات المصرية الروسية

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