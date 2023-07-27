بتكلفة 24 مليون جنيه.. نائب محافظ أسوان تتابع أعمال ممشى أبوسمبل السياحى

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نائبه الدكتورة غادة أبوزيد، بالزيارة الميدانية لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع إنشاء الممشى السياحى بمدينة أبوسمبل السياحية بطول 600 متر، وبنسبة تنفيذ 35%، وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 24 مليون جنيه دعماً من وزارة السياحة والأثار، ويتم التنفيذ بواسطة الهيئة العربية لتصنيع.

وأثناء الجولة التفقدية، التي رافقها خلالها الدكتور كمال عباس استشاري المشروع، ومحمد عبدالعزيز رئيس مدينة أبوسمبل، بجانب المهندسة نهى محمود، مدير المشروعات بالمحافظة، بالإضافة إلى مسئولى الجهات المعنية.

وأوضحت الدكتورة غادة أبوزيد، أنه بناء على الرؤية المتكاملة التى قام بوضعها محافظ أسوان بشأن خلق مواقع سياحية تتواكب مع البانوراما الجمالية والحضارية التى تشهدها مختلف مدن ومراكز المحافظة، فقد تم افتتاح المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بمدينة أسوان.

وأشارت نائب المحافظ إلى أنه يتكامل مع ذلك استكمال المرحلة الثانية لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بمدينة إدفو، وأيضاً بإنشاء الممشى السياحى بمدينة أبوسمبل السياحية، الذى يشتمل على إنشاء التكاسى والإنترلوك، مع تطوير ورفع كفاءة الجزر الوسطى بالمدينة وتركيب البلدورات، وقاعدة الديكور للأعمدة، وكذا أحواض الزهور المضيئة، فضلاً عن تصميم شاهد مجسم على شكل زهرة اللوتس، وهو الذى يتواكب مع تنفيذ أعمال التطوير والتجميل بالميادين والشوارع المختلفة لتحقيق المظهر الجمالى الذى يليق بهذه المدينة السياحية العريقة.

ووجهت نائب المحافظ بإضافة برجولات وأعمدة إنارة ديكورية تحمل الهوية البصرية للمحافظة، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة جراج السيارات على مساحة 2000 م2، وإنشاء كافية ودورات مياه عمومية مجهزة بوحدة للمواطنين من القادرين باختلاف ومرتادى الممشى السياحى.

وكلفت بضرورة عمل الرامبات للتيسير على حركة ذوى الهمم من القادرين باختلاف لاستمتاعهم بالبانوراما الجمالية داخل الممشى السياحى عند الانتهاء منه فى ثوبه الجديد.

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