الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرقابة النووية تختتم أعمال ورشة الاستعدادات الطبية لمجابهة حالات الطوارئ

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل

قامت هيئة الرقابة النووية والاشعاعية من خلال الغرفة المركزية للطوارئ النووية والاشعاعية و بالتعاون مع القطاعات الفنية بالهيئة بتقديم ورشة عمل  بعنوان :" الاستعدادات الطبية للمجابهة والاستجابة لحالات الطوارئ النووية والاشعاعية" وذلك في الفترة من ٢٤-٢٧ يوليو ٢٠٢٣. 

وقد استهلت اعمال ورشة العمل بكلمة من الاستاذ الدكتور أسامة صديق نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية عن دور هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، وذلك بصفتها رئيس اللجنة العليا للطوارئ النووية والاشعاعية.

 وعلى مدار أربعة ايام قدم فريق عمل هيئة الرقابة النووية والاشعاعية عدد من المحاضرات والتدريبات حيث تم عرض كافة الإجراءات و الاستعدادات الطبية لكافة الفرق الطبية المعنية بالتدخل في حالات الطوارئ النووية والاشعاعية وتم عرض عدة  سيناريوهات لحوادث نووية واشعاعية و حوادث نقل /فقد مصادر مشعة وعرض دور الأطباء ومسؤلي الطوارئ والاسعاف لتتفيذ خطوات الاستجابة لها.

ومن الجدير بالذكر، ان ورشة العمل استهدفت قطاعات مختلفة من وزارة الصحة من بينها اطباء الادارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة واطباء طوارئ في المستشفيات في محافظات من محافظات الجمهورية وممثلين من الادارة العامة للرصد البيئى بالاضافة الى المكتب التنفيذي للوقاية من الاشعة ومديري الاسعاف من هيئة الاسعاف المصرية، ومديريات الشؤون الصحية.

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ورشه عمل الاستعدادات الطبية حالات الطوارئ الرقابة النووية

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