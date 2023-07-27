"تعليم القاهرة" تتابع مشروع المجال الصناعى لبيع منتجات الطلاب

اجتمع التوجيه العام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة للمجال الصناعي، بالموجهين الأوائل بالإدارات التعليمية، اليوم الخميس، وتضمن الاجتماع تقديم الشكر لجميع الإدارات على الجهد المبذول خلال العام الدراسي الماضى، وتطرق الاجتماع إلى تجديد انتداب الموجهين الأوائل للإدارت التعليمية وتنفيذ مشروع المجال الصناعي لبيع منتجات الطلاب وحصر معلمى المادة بجميع مدارس القاهرة.

كما تم خلال الاجتماع التنبيه بعمل تدريبات للمعلمين استعداداً للعام الدراسي الجديد والاستعداد لفعاليات معارض وورش عمل المديرية واكتشاف الكوادر من المعلمين لسد العجز بالمدارس والتوجيه الفنى وتشكيل فريق العمل لتنفيذ مشروع “منتجات أسماء الله الحسنى”.