الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تقارير دولية: توقعات برفع "الفيدرالي" الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس خلال 2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت تقارير دولية عن اتجاه  نحو رفع أسعار الفائدة في بداية الشهر لاجتماع شهر يونيو، فيما يتعلق باتجاه الأسواق نحو تسعير السياسة النقدية في الولايات المتحدة، باحتمالية تبلغ 36% والتي انخفضت في وقت لاحق إلى 13% قبل الاجتماع مباشرة، حيث سادت حالة من التفاؤل بالأسواق حيال الوقف المؤقت لوتيرة تشديد السياسة النقدية. 

في ظل توقعات بتوجه مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية في عام 2023، متوقعين أن تصل أسعار الفائدة إلى ذروتها عند 5.6% هذا العام.

وفي الاتحاد الأوروبي، قامت الأسواق بزيادة تسعير رفع سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي بشكل ملحوظ خلال الشهر. وكان المستثمرون في بداية الشهر يتوقعون أن تصل أسعار الفائدة إلى 3.588% بحلول نهاية العام وأن يتبعها خفض إضافي في شهر فبراير 2024 لتصل إلى 3.530%. ولكن مع نهاية الشهر، رفع المستثمرون توقعاتهم لسعر الفائدة إلى 3.871% بحلول نهاية العام لتصل 3.867% في شهر فبراير 2024 (أعلى من المعدل الحالي بنحو 36 نقطة أساس).

وفيما يتعلق بمؤشرات مديري المشتريات، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي بشكل حاد في الولايات المتحدة، بينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي بوتيرة سريعة، حيث أشار مؤشر مديري المشتريات بقطاع التصنيع إلى ركود الصناعات، في حين أشار مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات إلى أن معدل الطلب على الخدمات لا يزال قويًا.

أما بالنسبة للتضخم، فقد تباطأ بشكل حاد وتراجع بشكل مفاجئ مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي على أساس سنوي إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين، مما يشير إلى اقتراب نهاية دورة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.

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