افتتاح مبنى المعامل الجديد بـ"علوم عين شمس"

افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس مبنى معامل كلية العلوم الجديد، يرافقه الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



يذكر أن التأسيس الخرساني بالكامل للمبنى إهداء من مؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية، ويتكون المبنى من أربعة أدوار تضم معملين للكمياء و معملين حاسب آلي وقاعات دراسية للطلاب واستراحة لأعضاء هيئة التدريس وغرفة مراقبة وتحكم إلكتروني بالإضافة إلى تزويد المبنى بأحدث أنظمة مراقبة بالكاميرات وإنذار مبكر ضد الحريق، وكذلك أنظمة إطفاء على أحدث طراز وأنظمة إضاءة وتكييف وأنظمة مياه صديقة للبيئة