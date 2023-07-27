الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 7 سنوات لسائق توك توك قتل زوجته لشكه في سلوكها بالخانكة

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، سائق توك توك بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لاتهامه بقتل زوجته بمنطقة أبو زعبل بالخانكة بمحافظة القليوبية  في القضية رقم 23392 لسنة 2022 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2513 لسنة 2022 كلي شمال بنها.

صدر الحكم  برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، محمد عيد عليوة، وأمانة سر محمود سامى.

وتضمن أمر الإحالة الخاص أنه في يوم 21 يوليو لعام 2022، قام "نور إع"، 24 سنة، سائق توك توك، مقيم أبو زعبل مركز الخانكة، بقتل زوجته المجني عليها "هايدي ط ع"، عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن صفعها على وجهها فسقطت أرضا فجثم فوقها وخنقها بقطعة من النسيج القماش حتى انقطعت أنفاسها قاصدا قتلها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهم أحرز أداة قطعة قماش مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفي.

محكمة جنايات بنها سائق توك توك أبو زعبل محافظة القليوبية المستشار سعيد شعبان أبو دنيا

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