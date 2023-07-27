الجامعة العربية تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى

أدانت جامعة الدول العربية اقتحام مسئولين متطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين مستعمرين المسجد الأقصى المبارك، اليوم الخميس، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأداء طقوس وصلوات في باحاته، مع مصادرة مفاتيح مسجد قبة الصخرة، محذرة من تبعات هذا الاقتحام "الخطير والمدان الذي يدفع المنطقة إلى أتون الحرب الدينية".

وأكدت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيانٍ لها اليوم، صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أن تكرار اقتحامات مسئولي الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين المستعمرين المسجد الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم، وانتهاك للمواثيق والقوانين الدولية كافة، ويأتي في إطار السياسة الممنهجة لحكومة الاحتلال لمحاولة تغيير الوضع التاريخي القانوني القائم في الأقصى المبارك، وفرض سياسة التقسيم الزماني والمكاني.

وحمّلت الأمانة العامة، سلطات الاحتلال المسئولية كاملة عن تداعيات هذه الاعتداءات وانعكاساتها على السلم والاستقرار في المنطقة.