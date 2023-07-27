الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب الاتحاد المنستيرى عن مواجهة الزمالك: روح الفريق الواحد سلاحنا

اتحاد المنستيرى
اتحاد المنستيرى

علق طارق الجاني، المدير الفني لفريق اتحاد المنستيري التونسي، على مواجهة فريقه أمام الزمالك، في البطولة العربية للأندية.

موعد مباراة الزمالك واتحاد المنستيري بكأس الملك سلمان

ومن المقرر أن يواجه بطل تونس نظيره الفارس الأبيض، في تمام السادسة مساء غدٍ الجمعة، في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، بكأس الملك سلمان للأندية.

وقال الجاني، في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي للمباراة: "الجميع داخل الفريق جاهز، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل مصر".

وأضاف: "نعلم أننا سنواجه خصمًا قويًا جدًا، لكن كرة القدم لا تعرف المستحيل، ثقتي في اللاعبين لا حدود لها، نمتلك جيلًا قادرًا على التأهل للدور التالي".

وأكمل المصدر: "مباراة الغد لا بد أن تكون البداية ويجب استغلالها جيدًا، روح الفريق الواحد وإصرار اللاعبين سيكون سلاحنا في هذه المجموعة الصعبة".

وأتم قائلًا: "نحاول الوصول لأبعد نقطة في البطولة، نسعى لنكون الحصان الأسود".

مجموعات البطولة العربية

المجموعة الأولى: الترجي والصفاقسي التونسيين، واتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي.

أما المجموعة الثانية تضم كلًا من:

السد القطري والوداد المغربي والهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي.

أما المجموعة الثالثة وتضم:

الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي والنصر والشباب السعوديين.

وأخيرًا المجموعة الرابعة وتضم: 

شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي والكويت الكويتي والوحدة الإماراتي.

ويصعد الأولى والثانية من كل مجموعة للدور التالي.

جدول مباريات كأس الملك سلمان للأندية

الجولة الأولى للمجموعات: 27 و28 يوليو.

الجولة الثانية للمجموعات: 30 و31 يوليو.

الجولة الثالثة للمجموعات: 2 و3 أغسطس.

مباريات ربع النهائي: 5 و6 أغسطس.

مباريات نصف النهائي: 9 أغسطس.

موعد المباراة النهائية: 12 أغسطس.

جوائز بطولة كأس العرب

المركز الأول: 6 ملايين دولار.

المركز الثاني: 2.5 مليون دولار.

نصف النهائي: 200 ألف دولار.

ربع النهائي: 150 ألف دولار.

دور المجموعات النهائي: 100 ألف دولار.

دور المجموعات: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه.

طارق الجاني اتحاد المنستيري التونسي البطولة العربية للأندية الزمالك كأس الملك سلمان

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