الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفلة صدمتها سيارة بقرية دلاص في بني سويف

أرشيفية
أرشيفية

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الخميس، إثر تعرضها لحادث مروري بعد أن صدمتها سيارة بقرية دلاص التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، ونقلت لمشرحة مستشفى ناصر العام.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع طفلة بعد أن صدمتها سيارة بقرية دلاص التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، وعلى الفور، تم توجيه سيارة إسعاف بالانتقال إلى محل الواقعة ونقل الجثة إلى أقرب مستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، وتبيّن أن الجثة لطفلة وتدعي «منار.ك.م» 4 سنوات، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

بني سويف شرطة النجدة محافظة بني سويف مركز الفشن مركز ببا

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