الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى يدعو للتوسع فى التعاون مع الشركات التكنولوجية العالمية

التكنولوجيا
التكنولوجيا

أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أهمية خطوات الدولة نحو التدريب والتأهيل لسوق العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مثمنًا خطوات الدولة نحو التحول الرقمى وعالم التكنولوجيا تماشيًا مع المتغيرات التي طرأت على سوق العمل المحلية والدولية.

وقال "توفيق" في تصريحات له اليوم، إن تلك المتغيرات العالمية والتحديات الحالية في سوق العمل، تتطلب التوسع في خطوات التدريب والتأهيل الجيد للشباب لمواكبة تلك المتغيرات، داعيًا للتوسع فى عقد بروتوكولات تعاون مع مختلف الشركات العالمية المتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتواجدة في مصر، لتقوم بإنشاء أكاديميات تدريب وتأهيل للشباب المصرى، بما يزيد من أعداد الشباب المؤهلين للعمل بالسوق المحلية والدولية في ذلك القطاع الهام.

وأوضح أن التنسيق بين وزارات التعليم والعمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أصبح أمرًا هامًا لتنفيذ رؤية مصر 2030 والتماشي مع تحديات ووظائف المستقبل لا سيما في قطاع التكنولوجيا الرقمية، كما أن التدريب والتأهيل لكل ما هو جديد في سوق العمل أصبح أمرًا ضروريًا للحصول على فرص العمل في ظل التحديات التكنولوجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعى.

وأكد النائب أهمية دور الشركات العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات في تدريب وتأهيل الشباب، من خلال إنشاء أكاديميات تدريب وتأهيل داخلها، تماشيًا مع فكرة التعليم المزدوج، مؤكدًا أن التوسع في ذلك ستكون له آثار إيجابية على مستوى ومهارات الشباب المصرى، بتوفير فرص عمل لهم داخل تلك الشركات وخارجها، وذلك في ظل الجهود والخطوات التي تقوم بها الدولة للتوسع في الجامعات التكنولوجية الجديدة، بهدف مواكبة تطورات سوق العمل الجديدة.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التعليم والإتصالات التعليم المزدوج التحول الرقمي الذكاء الاصطناعي

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