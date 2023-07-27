برلمانى: قمة السيسى وبوتين حققت أهدافها لصالح القاهرة وموسكو وإفريقيا

أكد الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، أن القمة التى عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين كانت ناجحة وحققت جميع أهدافها لصالح القاهرة وموسكو وإفريقيا، مشيدًا بتأكيد الرئيس السيسى حرص مصر على تعزيز العلاقات مع روسيا وتطوير التعاون الثنائى إلى مستوى تستحقه العلاقات بين البلدين وأن القمة الروسية الإفريقية ستكون لها نتائج إيجابية وحريصون على تفعيل مقررات القمة السابقة في سوتشى.

وأشاد "سليم " فى بيان له أصدره، اليوم بتقدير الرئيس السيسى للدور الروسي الداعم لـمصر في مشروع الضبعة النووي، وكذلك مشروع المنطقة الصناعية وباقي المشروعات الأخرى مثل المنطقة اللوجستية وخلافه، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الروسية شهدت المزيد من التعاون فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية والتجارية السياحية وغيرها.

وقال عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، إن أكبر دليل على ذلك تأكيد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال لقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي أننا أحرزنا تقدمًا كبيرًا في العلاقات بين مصر وروسيا وأن مصر احتلت جزءًا كبيرًا من التبادل التجارى مع قارة إفريقيا إضافة إلى تأكيد الرئيس الروسى أنه بعد مرور شهر من الآن ستحتفل مصر وروسيا بمرور 80 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأنه خلال تلك السنوات والعقود اكتسبت العلاقات بين البلدين طابعًا خاصًا، وأحرزنا نجاحًا كبيرًا بفضل الجهود الكبيرة".

وأشاد عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، بتأكيد الرئيس بوتين بأن هناك مشروعات واعدة في مختلف القطاعات في مصر، وحجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نموًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، معربًا عن ثقته التامة فى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من التعاون المصرى الروسى فى مختلف المجالات.