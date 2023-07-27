مكتبة الإسكندرية تنعى الدكتور محمد دويدار

نعت مكتبة الإسكندرية والعاملون بها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور محمد دويدار الأستاذ المتفرغ بقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، والذي وافته المنية الإثنين 24 يوليو 2023، آملين أن يتغمده الله عزَّ وجلَّ بواسع رحمته.

وتقدم الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، نيابة عن إدارة المكتبة وجميع العاملين بها، بخالص العزاء لأسرة ومحبي الراحل راجين الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان.

الراحل محمد دويدار يعد من أبرز أساتذة كلية الحقوق، وقد ولد بالدقهلية عام 1932، وحصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1955، ونال درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة لندن عام 1961، كما حصل على دكتوراه الدولة في العلوم المالية والاقتصادية من جامعة باريس 1964.



شغل دوديدار خلال سنوات عمله موقع أستاذ بقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية. كما عمل أستاذًا زائرًا بعديد من الجامعات العربية والأجنبية منها الجزائر وتونس والرباط وباريس ومونبلييه ولندن، وعمل كذلك في عدد من المواقع من بينها المجلس القومي للإنتاج، واللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس الجمعية الاقتصادية للأفارقة، ومدير مشروع الأمم المتحدة للتخطيط في ليبيا.

حصل على عدد من الجوائز والتكريمات أبرزها جائزة الدولة التشجيعية عام 1983، وجائزة الدولة التقديرية عام 1999، كما حصل على جائزة مبارك للعلوم الاجتماعية عام 2007.