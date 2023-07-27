الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مكتبة الإسكندرية تنعى الدكتور محمد دويدار

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

نعت مكتبة الإسكندرية والعاملون بها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور محمد دويدار الأستاذ المتفرغ بقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، والذي وافته المنية الإثنين 24 يوليو 2023، آملين أن يتغمده الله عزَّ وجلَّ بواسع رحمته. 

وتقدم الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، نيابة عن إدارة المكتبة وجميع العاملين بها، بخالص العزاء لأسرة ومحبي الراحل راجين الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان.

الراحل محمد دويدار يعد من أبرز أساتذة كلية الحقوق، وقد ولد بالدقهلية عام 1932، وحصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1955، ونال درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة لندن عام 1961، كما حصل على دكتوراه الدولة في العلوم المالية والاقتصادية من جامعة باريس 1964. 


شغل دوديدار خلال سنوات عمله موقع أستاذ بقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية. كما عمل أستاذًا زائرًا بعديد من الجامعات العربية والأجنبية منها الجزائر وتونس والرباط وباريس ومونبلييه ولندن، وعمل كذلك في عدد من المواقع من بينها المجلس القومي للإنتاج، واللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس الجمعية الاقتصادية للأفارقة، ومدير مشروع الأمم المتحدة للتخطيط في ليبيا. 

حصل على عدد من الجوائز والتكريمات أبرزها جائزة الدولة التشجيعية عام 1983، وجائزة الدولة التقديرية عام 1999، كما حصل على جائزة مبارك للعلوم الاجتماعية عام 2007.

مكتبة الاسكندرية الدكتور محمد دويدار كلية الحقوق جامعة الإسكندرية جائزة الدولة التشجيعية جائزة الدولة التقديرية جامعة الإسكندرية

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

متوفرة كاملة| لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

مصر تستعين بـ"هواوي" لتعزيز توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

نتيجة الثانوية العامة 2023.. كنترولات التصحيح تطبق درجات الرأفة للطلاب المستحقين

ضبط شخص مطلوب في 142 سنة سجن بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟