الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إصدار كتاب وقائع المؤتمر الدولي الثاني عشر لعلماء المصريات

كتاب وقائع المؤتمر
كتاب وقائع المؤتمر الدولي

أصدرت وزارة السياحة والآثار والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية (IFAO) كتاب وقائع المؤتمر الدولي الثاني عشر لعلماء المصريات والذي نظمته الوزارة بالقاهرة في نوفمبر 2019، قدم خلاله علماء المصريات من 30 دولة حول العالم, 369 ورقة بحثية تغطي عدد من المواضيع منها علم الآثار...الأساليب الحالية والعمل الميداني، الفن والعمارة، إدارة المواقع الأثرية والمحافظة عليها وصيانتها، التاريخ، الرؤى حول ماضي مصر، اللغة والأدب والنصوص، علوم وتقنيات الآثار، المتاحف والمجموعات، المعتقدات الدينية، المجتمع والحياة في مصر القديمة.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن هذا الكتاب يتكون من مجلدين يستعرضان مجموعة مختارة من 137 بحثًا تشمل موضوعات المؤتمر. وقد قدم الكتاب الأستاذ الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق ورئيس المؤتمر، كما قام بتحريره كل من الدكتور بيرت كاسباريان مسئول النشر في المعهد الفرنسي للآثار الشرقية والأستاذة الدكتورة عُلا العجيزي أستاذ اللغة المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة ورئيس بعثة كلية الآثار بسقارة.

وقال الدكتور هشام الليثي رئيس الإدارة المركزية لمركز تسجيل الأثار المصرية، أنه خلال التجهيز لانعقاد هذه الدورة من المؤتمر تم بتشكيل لجنة العلمية من أساتذة الجامعة ومديري المعاهد الأجنبية لتحديد موضوعات المؤتمر ومراجعة كافة الملخصات العلمية بالإضافة إلى لجنة تنظيمية لتنظيم كافة الأمور اللوجستية المتعلقة بالمؤتمر لكي يظهر بالشكل الذي يليق باسم مصر.

 وأضاف أنه بلغ عدد المشاركين في هذه الدورة 567 مشاركًا، من بينهم 369 متحدث ومقدم أوراق بحثية، و188 مستمعًا، تم خلالها مناقشة أوراق بحثة ذات عدة محاور رئيسية، تتمثل في تاريخ مصر القديمة، وتاريخ علم المصريات، والتعريف بالطرق الحديثة المستخدمة في أعمال الحفائر الأثرية، وكيفية إدارة المواقع الأثرية، والترميم، وعلوم الآثار والتكنولوجيا، والمتاحف الأثرية، والفن والعمارة، واللغة والأدب، والمعتقدات الدينية، والحياة الاجتماعية في مصر القديمة، بالإضافة إلى مناقشة التحديات والمشاكل التي تواجه الآثار المصرية وكيفية التغلب عليها. 

جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يُعقد بشكل دوري كل أربع سنوات بإحدى دول العالم لمناقشة وعرض أحدث ما توصلت إليه علوم المصريات، كما يعد من أهم المؤتمرات العلمية في العالم في مجال علم المصريات، وكانت هذه هي الدورة الثالثة التي تنظمها وتستضيفها مصر، حيث نظمت من قبل دورتين لهذا المؤتمر عامي 1988 و2000 وكانتا من أهم وأنجح دوراته. حقق المؤتمر الهدف المرجو منه وهو الاستفادة العلمية والتبادل العلمي والخبرات بين العلماء والدارسين وخاصة شباب الدارسين من المصريين والأجانب الذين أصبحوا نسيجًا واحدًا تجمعوا من أجل هدف واحد وهو علم المصريات.

وزارة السياحة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية كتاب وقائع المؤتمر الدولي علماء المصريات

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

متوفرة كاملة| لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

مصر تستعين بـ"هواوي" لتعزيز توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

نتيجة الثانوية العامة 2023.. كنترولات التصحيح تطبق درجات الرأفة للطلاب المستحقين

ضبط شخص مطلوب في 142 سنة سجن بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟