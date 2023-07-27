الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جزر القمر: "روسيا داعمة لنا رغم الصعاب التى واجهت أفريقيا"

غزالي عثماني
غزالي عثماني

قال غزالي عثماني، رئيس جزر القمر، والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، إن العالم يواجه الكثير من التحديات سواء الاقتصادية أو المناخية أو التهديدات واسعة النطاق اليوم.

وتابع خلال كلمته في فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية-الروسية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الكثير من الدول تعانى نقص احتياجاتها والفقر وهذا يهدد الأمن الغذائي، مشددًا على أن روسيا كانت موجودة وداعمة دائما رغم الصعاب التى واجهت أفريقيا.

وأكد رئيس الاتحاد الإفريقي، أن استثمارات روسيا فى الدول الأفريقية سمحت لدول كثيرة بأن تقف على مسار التنمية والتطور، منوهًا بأن القمة تسمح لمناقشة ملف أفريقيا سواء الإقليمية ودوليا بالإضافة إلى  التعاون التى تصب فى مصلحة روسيا وأفريقيا معًا.

وانطلقت، اليوم بمدينة سان بطرسبرج الروسية، أعمال القمة الثانية للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي، بمشاركة مصر و49 دولة، ممثلة في نحو 45 رئيس دولة ونائبي رئيس وأكثر من 100 وزير، بالإضافة إلى رؤساء مفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير وعدد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية، وذلك بعد 4 سنوات من انعقاد القمة الأولى في مدينة سوتشي الروسية.

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