"دور الاعتماد والرقابة الصحية بالتأمين الصحي الشامل".. ندوة لطلاب طب بورسعيد

نظم فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد، ندوة تثقيفية عن التأمين الصحي الشامل، ودور الهيئة في تطبيق معايير الجودة كشرط أساسي لدخول المنشآت الصحية ضمن المنظومة، وذلك لطلبة كلية الطب بجامعة بورسعيد

أقيمت الندوة الأستاذ الدكتور خالد صبري، عميد كلية الطب، وعدد من العاملين والطلاب بالكلية.

وخلال الندوة، استعرضت الدكتورة منال محمود، شرحا مبسطا لمنظومة التأمين الصحي الشامل باعتباره أكبر المشاريع الوطنية ويحظى برعاية القيادة السياسية، ويهدف إلى توفير خدمات صحية متكاملة وبجودة عالية وأسعار عادلة، وتشمل جميع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن محافظة بورسعيد هي أولى المحافظات التي طبقت بها المنظومة الجديدة والتي حظيت برضا واقبال كبير من المواطنين للدخول ضمن المنظومة الجديدة بعد الشعور بمدى التغيير الملحوظ عن نظام التأمين الصحي القديم.

وحول دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أضافت أن الدور الرئيسي هو ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي المنظومة واستدامة تطبيق معايير الجودة بعد حصول المنشآت الصحية على شهادة التسجيل أو الاعتماد، كما تقوم إدارة التدريب بتصميم وتنفيذ برامج تدريبية، وورش عمل وندوات تعريفية لتنمية مهارات وقدرات العاملين بالقطاع الصحي على استخدام أدوات الجودة والتحسين، بالإضافة إلى مساعدتهم على فهم واستيعاب وتطبيق متطلبات تسجيل واعتماد المنشآت الصحية بكفاءة وفاعليه، وكذلك تسجيل وتكويد جميع اعضاء المهن الطبية بالمنشأت المسجلة والمعتمدة بهدف التأكد من تقديم خدمة صحية متميزة بواسطة كوادر طبية متخصصة تتميز بالكفاءة في تطبيق الجودة.

يذكر أن منظومة التأمين الشامل يضم ثلاث هيئات (هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، هيئة الرعاية الصحية، هيئة التأمين الصحي الشامل)، ويشترط تطبيق معايير الجودة بكافة مخرجات الخدمات الصحية بما يضمن رضا وسلامة المرضى، وأن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية هي المسئولة عن اصدار معايير جودة الخدمة الصحية وفقا للمعايير العالمية، حيث تم اعتماد كافة المعايير الصادرة عن الهيئة من (الإسكوا).

تأتي الندوة في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، بضرورة نشر ثقافة جودة الخدمات الصحية، وتوعية واعلام المجتمع بمستوي جودة الخدمات والامتيازات التي يحصل عليها المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ودور الهيئة واختصاصاتها.