الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"دور الاعتماد والرقابة الصحية بالتأمين الصحي الشامل".. ندوة لطلاب طب بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظم فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد، ندوة تثقيفية عن التأمين الصحي الشامل، ودور الهيئة في تطبيق معايير الجودة كشرط أساسي لدخول المنشآت الصحية ضمن المنظومة، وذلك لطلبة كلية الطب بجامعة بورسعيد
أقيمت الندوة الأستاذ الدكتور خالد صبري، عميد كلية الطب، وعدد من العاملين والطلاب بالكلية.

وخلال الندوة، استعرضت الدكتورة منال محمود، شرحا مبسطا  لمنظومة التأمين الصحي الشامل باعتباره أكبر المشاريع الوطنية ويحظى برعاية القيادة السياسية، ويهدف إلى توفير خدمات صحية متكاملة وبجودة عالية وأسعار عادلة، وتشمل جميع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن محافظة بورسعيد هي أولى المحافظات التي طبقت بها المنظومة الجديدة والتي حظيت برضا واقبال كبير من المواطنين للدخول ضمن المنظومة الجديدة بعد الشعور بمدى التغيير الملحوظ عن نظام التأمين الصحي القديم.

وحول دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أضافت أن الدور الرئيسي هو ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي المنظومة واستدامة تطبيق معايير الجودة بعد حصول المنشآت الصحية على شهادة التسجيل أو الاعتماد، كما تقوم إدارة التدريب بتصميم وتنفيذ برامج تدريبية، وورش عمل وندوات تعريفية لتنمية مهارات وقدرات العاملين بالقطاع الصحي على استخدام أدوات الجودة والتحسين، بالإضافة إلى مساعدتهم على فهم واستيعاب وتطبيق متطلبات تسجيل واعتماد المنشآت الصحية بكفاءة وفاعليه، وكذلك تسجيل وتكويد جميع اعضاء المهن الطبية بالمنشأت المسجلة والمعتمدة بهدف التأكد من تقديم خدمة صحية متميزة بواسطة كوادر طبية متخصصة تتميز بالكفاءة في تطبيق الجودة.

 يذكر أن منظومة التأمين الشامل يضم ثلاث هيئات (هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، هيئة الرعاية الصحية، هيئة التأمين الصحي الشامل)، ويشترط تطبيق معايير الجودة بكافة مخرجات الخدمات الصحية بما يضمن رضا وسلامة المرضى، وأن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية هي المسئولة عن اصدار معايير جودة الخدمة الصحية وفقا للمعايير العالمية، حيث تم اعتماد كافة المعايير الصادرة عن الهيئة من (الإسكوا).

تأتي الندوة في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، بضرورة نشر ثقافة جودة الخدمات الصحية، وتوعية واعلام المجتمع بمستوي جودة الخدمات والامتيازات التي يحصل عليها المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ودور الهيئة واختصاصاتها.

IMG-20230727-WA0175
IMG-20230727-WA0175
ادارة التدريب استعرض استخدام اعتماد والرقابة الصحية أعضاء المهن الطبية الاعتماد والرقابة

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

متوفرة كاملة| لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

مصر تستعين بـ"هواوي" لتعزيز توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

نتيجة الثانوية العامة 2023.. كنترولات التصحيح تطبق درجات الرأفة للطلاب المستحقين

ضبط شخص مطلوب في 142 سنة سجن بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟