رئيس الاتحاد الإفريقى: توقف اتفاق تصدير الحبوب سيؤثر على القارة الإفريقية

قال غزالي عثماني، رئيس جزر القمر، والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، إن "نظام العالم متعدد الأقطاب لا يستطيع ولا يمكنه أن يتقوقع"، لذلك تسعى إفريقيا إلى بناء شركات عادلة مع كل الدول في المنظولة الدولية خاصة في المجال الاقتصادي على الأساس الثنائى ومتعدد الأطراف، مع مراعاة كثرة المواد البشرية وتيرة النمو والعماله في القارة".

وتابع، خلال كلمته في فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية- الروسية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي: "روسيا تحتل مكانة استثنائية بالنسبة للقارة الإفريقية، ومستعدون في العمل على كل المستويات لتطوير المزيد من التعاون"، مشيرًا إلى أن المشروعات الإفريقية تحتاج إلى الدعم لزيادة الإنتاجية والوصول إلى أسواق جديدة.

وأضاف رئيس الاتحاد الإفريقي أن 80% من الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا يأتي من الثروات الطبيعية وتصدير المواد الخام، منوهًا بأن توقف اتفاق تصدير الحبوب سيؤثر على القارة الإفريقية.