برلمانية: مشاركة الرئيس السيسى فى القمة الإفريقية الروسية تؤكد ثقل مصر

أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب "حماة الوطن"، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أهمية وعمق العلاقات المصرية- الروسية، التي شهدت نموًا مطردًا ومثمرًا في السنوات القليلة الماضية، مشيرة إلى أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعاليات النسخة الثانية من القمة "الإفريقية- الروسية"، يؤكد الثقل المصري والدور المؤثر في محيطها الإقليمى والعربى والدولي.

وقالت النائبة البرلمانية، في بيانٍ، اليوم، إن الرئيس السيسي بحنكته السياسية، تمكن من خلق تنوع كبير في علاقات مصر الخارجية، سواء على المستوى الإقليمي أو القاري أو الدولي، من خلال فتح آفاق لعلاقات قوية مع كل القوى والدول والمنظمات الدولية، حتى نجحت السياسة الخارجية المصرية، في تحقيق طفرة كبيرة، فضلًا عن تعزيز أطر التعاون والتفاهم المشترك على مختلف المحاور والقوى المؤثرة عالميًا، منذ توليه مقاليد البلاد، مما أسهم في تدشين شبكة علاقات دولية وإقليمية تتناسب مع آفاق الجمهورية الجديدة.

وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر هي البوابة الكبرى للدخول إلى القارة الإفريقية والمنطقة العربية، وهو ما يدفع بقوة نحو تعزيز التعاون الإفريقي الروسي، بما يخدم مصالح الشعوب، لافتة إلى أن القمة الإفريقية الروسية تم تدشينها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، إذ عقدت تحت الرئاسة المصرية- الروسية المشتركة، وذلك بهدف دعم وتعميق العلاقات التاريخية بين القارة الإفريقية وروسيا، منوهة إلى أن التوجه الروسي نحو الشراكة مع إفريقيا يدخل من بوابة التنمية وتحديث البنية التحتية، وهو ما يتواكب مع الرؤية التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في العديد من المحافل الدولية، بالإضافة إلى ذلك دعم ما تسعى مصر إليه من تكثيف للعمل الدولي، من أجل ترسيخ مكانة القارة وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات التنموية والمناخية.