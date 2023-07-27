الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يوافق على استيعاب الكثافات الطلابية بالمدارس الرسمية لغات

محافظ مطروح
محافظ مطروح

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن اللواء خالد شعيب، قائد الإقليم، وافق على خطة المديرية ممثلة في إدارة المدارس الرسمية لغات والتي تضمنت عدة إجراءات لضبط الكثافات الطلابية بالمدارس الرسمية لغات واستيعاب المرتفع منها.

وأوضح شحاتة، أن اللواء خالد شعيب، وافق على توجيه التحويلات الداخلية والخارجية لمرحلتيّ رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية إلى مدرسة حدائق مطروح الرسمية لغات نظرًا لوجود فراغات تسمح باستيعاب الطلاب وتوجيه التحويلات بالمرحلة الإعدادية إلى مدرستي ابن سينا الرسمية وحدائق مطروح، بالإضافة إلى توجيه التحويلات بالمرحلة الثانوية إلى مدرستيّ حسن الشربتلي الرسمية لغات ومطروح الرسمية.

وأضاف وكيل تعليم مطروح، أنه تمت الموافقة كذلك على فتح فصول للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بمدرسة حدائق مطروح الرسمية لغات لاستيعاب جميع الطلاب والجمع بين الأشقاء في مدرسة واحدة وذلك في إطار التيسير وتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور.

وفي ختام تصريحاته اليوم، قدّم شحاته الشكر والتقدير إلى اللواء المحافظ لدعمه المتواصل للمنظومة التعليمية، مؤكدًا أن تلك الإجراءات السالف ذكرها تأتي في إطار جهود تعليم مطروح للارتقاء بالمنظومة التربوية بالمدارس الرسمية لغات والتي تشهد إقبالًا سنويًا متزايدًا من أولياء الأمور لالحاق أبنائهم بها وفي ضوء الاهتمام التي توليه الدولة لتطوير قطاع التعليم باعتباره محورًا أساسيًا يتم الارتكاز عليه لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

التنمية المستدامة الجمهورية الجديدة المدارس الرسمية لغات الكثافات الطلابية تعليم مطروح حدائق مطروح

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

متوفرة كاملة| لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

مصر تستعين بـ"هواوي" لتعزيز توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

نتيجة الثانوية العامة 2023.. كنترولات التصحيح تطبق درجات الرأفة للطلاب المستحقين

ضبط شخص مطلوب في 142 سنة سجن بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟