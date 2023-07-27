الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بوتين: روسيا ستمد 6 دول إفريقية بـ50 ألف طن حبوب مجانًا

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا ستمد دولًا مثل بوركينا فاسو، زيمبابوي، مالي، الصومال، جمهورية إفريقيا الوسطى، وإريتريا، بـ50 ألف طن من الحبوب خلال الثلاثة أشهر المقبلة، مجانًا.

وأضاف الرئيس الروسي، خلال كلمته في انطلاق فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية، اليوم الخميس: "سنؤمّن كذلك نقلًا مجانيًا لتلك الشحنات".

ونوه بأن روسيا تدرك أهمية إمداد الدول الإفريقية بالمواد الغذائية، كما أنها حريصة على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والإنسانية مع دول إفريقيا.

وأشار إلى أن العمل الإنساني لا يمكن أن تشمله العقوبات، لافتًا إلى أن الغرب وضع عراقيل أمام صادرات الأسمدة الروسية إلى الدول الإفريقية.

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