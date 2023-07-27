"تذكرتى" تتيح تذاكر حفل مدحت صالح وريهام عبدالحكيم بالعلمين

كشف موقع "تذكرتي" عن تفاصيل حفل الفنانين مدحت صالح، وريهام عبدالحكيم، والمقرر إقامته في الثالث من أغسطس المقبل على مسرح أرينا بمدينة العلمين الجديدة.

ويُقام الحفل بداية من السادسة مساءً وتحيي الفنانة ريهام عبدالحكيم، أولى الفقرات، وبعدها يصعد الفنان مدحت صالح، لاستكمال باقي الحفلة.

وأعلن موقع "تذكرتي" عن أسعار تذاكر الحفل كالتالي: 1000 جنيه لفئة الـvip، و600 جنيه للتذكرة البلاتنيوم، و400 جنيه للتذكرة الذهبية، و250 جنيهًا للتذكرة العادية أو الفضية.

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في عالم الترفيه بالشرق الأوسط، وبدأت أولى فعالياته الخميس 13 يوليو الجاري، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويضم المهرجان الذي يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي، العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولي.