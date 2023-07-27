مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، اقتحام المسجد الأقصى الشريف، صباحًا، من قبل مسئولين في الحكومة الإسرائيلية والمئات من العناصر المتطرفة، وقيام السلطات الإسرائيلية بمنع المصلين المسلمين من ممارسة حقهم الأصيل في النفاذ إليه والتعبد به.

وشددت مصر على أن الاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى الشريف ومحاولات تقسيمه زمانيًا ومكانيًا لن تنال من وضعيته القانونية والتاريخية القائمة، والتي تقر بأن الأقصى وقف إسلامي خالص ومكان عبادة للمسلمين.

ودعت الجانب الإسرائيلي إلى الوقف الفوري لهذه التصرفات الاستفزازية والتصعيدية، التي لا تؤدي إلا إلى تأجيج المشاعر وزيادة حالة الاحتقان القائمة في الأراضي المحتلة.

وحذرت مصر من العواقب الخطيرة لمثل هذه الممارسات غير المسئولة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

واقتحم إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المسجد الأقصى، صباح اليوم، وكذلك يتسحاق فاسرلاف، وزير الجليل والنقب الإسرائيلي، تحت حماية عناصر الشرطة.