الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيلينجهام وخوسيلو يقودان ريال مدريد للفوز على مانشستر يونايتد وديًا

ريال مدريد
ريال مدريد

حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزًا ثمينًا على مانشستر يونايتد الإنجليزي، في المباراة الودية خلال جولتهما التخضيرية الصيفية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ريال مدريد يفوز على مانشستر يونايتد بثنائية وديًا

وتغلّب فريق ريال مدريد على نظيره مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين، في المباراة الودية التي جمعتهما فجر اليوم الخميس، ضمن إطار استعدادهما لخوض منافسات الموسم الجديد 2023-2024.

وأقيمت المباراة الودية بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد، على ملعب "NRG" في ولاية هيوستن الأمريكية، وسط حضور جماهيري كبير، صباح اليوم الخميس.

وسجل ثنائية ريال مدريد كلًا من جود بيلينجهام –المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق- في الدقيقة السادسة من زمن المباراة، ليُضيف خوسيلو، مهاجم ريال مدريد الجديد، الهدف الثاني في الدقيقة 89 قبل انتهاء اللقاء.

ويُعد ذلك الانتصار الثاني الذي يحققه فريق ريال مدريد، بعدما تغلّب على ميلان الإيطالي بنتيجة 3-2، في المباراة الودية التي أقيمت قبل ثلاث أيام.

موعد مباراة ريال مدريد الودية المقبلة

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة كلاسيكو ودية مُثيرة أمام غريمه التقليدي برشلونة، ضمن إطار استعدادهما لخوض منافسات الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يلتقي فريق ريال مدريد بغريمه برشلونة في كلاسيكو ودي، يوم الأحد المقبل الموافق 30 يوليو، في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد مانشستر يونايتد الموسم الجديد 2023-2024 الولايات المتحدة الامريكية برشلونة

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