بوتين: روسيا حريصة على تعزيز العلاقات التجارية مع إفريقيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا مهتمة وحريصة على تعميق الصلات التجارية والاستثمارية والإنسانية مع إفريقيا، من أجل المساعدة على النمو والازدهار.

وأشار الرئيس الروسي، خلال كلمته في انطلاق فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية، اليوم الخميس، إلى أن قدرات إفريقيا معروفة للجميع، ومعدلات نمو الناتج القومي المحلي للقارة الإفريقية خلال السنوات العشرين الأخيرة تفوق المعدلات العالمية، وعدد السكان يقترب من 1.5 مليار نسمة، ويتزايد بشكل أسرع مقارنة مع أي مكان آخر في العالم.

ونوه بأن التبادل التجاري مع إفريقيا بلغ 18 مليار دولار العام الماضي، مضيفًا:"وأنا على يقين من قدرتنا على زيادة حجم التبادل التجاري بيننا في المستقبل".