افتتاح وحدة العناية المركزة بقسم النسا والتوليد بالمستشفى الجامعي بسوهاج

بتكلفة 4 ملايين جنيه..

افتتح الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، وحدة العناية المركزة بقسم النسا والتوليد بالمستشفى الجامعي بالمقر القديم، يصاحبه الدكتور مجدى القاضي، عميد كلية الطب البشري، الدكتور حمدي سعد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد جابر، مدير المستشفى الجامعي القديم، الدكتور علام عبدالمنعم، القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، والدكتور صلاح رشيد رئيس القسم، واللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي، ونخبة من الأساتذة والأطباء.

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بافتتاح وحدة العناية المركزة بقسم النسا والتوليد بمقر المستشفى الجامعي القديم، وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية، وذلك بهدف توفير العناية الفائقة والحرجة للمرضي ومراقبة حالاتهم المرضية عن كثب بعد إجراء العمليات الجراحية لهم.

من جانبه، قدّم الدكتور مجدى القاضي، الشكر والثناء لرئيس الجامعة على المجهودات التي يبذلها لصالح المستشفى الجامعي، والدعم المستمر الذي يقدمه من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمرضى بالمحافظة والمحافظات المجاورة، موجهًا الشكر لجميع القيادات والمسئولين والأساتذة وأفراد الطاقم الطبي والطاقم التمريضي بالمستشفى الجامعي، لدورهم المهم في تقديم الرعاية الصحية للمرضى على أكمل وجه.

وقال الدكتور حمدي سعد، إن وحدة العناية المركزة الجديدة ستؤدي إلى طفرة عالية في مجال العناية بحالات الحمل ومابعد العمليات، فهي تخدم قطاع كبير من مريضات قسم النسا والتوليد، مما يعانون من حالات مرضية خطرة وغير مستقرة، تفرض عليهم تلقي رعاية طبية دقيقة ومستمرة، تفوق بمراحل تلك التي يتم تقديمها للمرضى بالأقسام الأخرى.

وأشار الدكتور صلاح رشيد، إلى أن الوحدة تحتوي على عدد من الأجهزة والمعدات المتقدمة ووسائل المراقبة الطبية المكثفة، والتي تستخدم لملاحظة المؤشرات الحيوية للمرضى فى الحالات الحرجة، مضيفًا أنه بلغ إجمالي تكلفة وحدة العناية المركزة حوالي ٤ ملايين جنيه، حيث تضم عدد ٥ أسرة، ومزودة بأحدث أنواع المونيتور لمتابعة الوظائف الحيوية للمريضات.