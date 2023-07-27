الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بتكلفة 4 ملايين جنيه..

افتتاح وحدة العناية المركزة بقسم النسا والتوليد بالمستشفى الجامعي بسوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

افتتح الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، وحدة العناية المركزة بقسم النسا والتوليد بالمستشفى الجامعي بالمقر القديم، يصاحبه الدكتور مجدى القاضي، عميد كلية الطب البشري، الدكتور حمدي سعد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد جابر، مدير المستشفى الجامعي القديم، الدكتور علام عبدالمنعم، القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، والدكتور صلاح رشيد رئيس القسم، واللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي، ونخبة من الأساتذة والأطباء.

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بافتتاح وحدة العناية المركزة بقسم النسا والتوليد بمقر المستشفى الجامعي القديم، وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية، وذلك بهدف توفير العناية الفائقة والحرجة للمرضي ومراقبة حالاتهم المرضية عن كثب بعد إجراء العمليات الجراحية لهم.

من جانبه، قدّم الدكتور مجدى القاضي، الشكر والثناء لرئيس الجامعة على المجهودات التي يبذلها لصالح المستشفى الجامعي، والدعم المستمر الذي يقدمه من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمرضى بالمحافظة والمحافظات المجاورة، موجهًا الشكر لجميع القيادات والمسئولين والأساتذة وأفراد الطاقم الطبي والطاقم التمريضي بالمستشفى الجامعي، لدورهم المهم في تقديم الرعاية الصحية للمرضى على أكمل وجه.

وقال الدكتور حمدي سعد، إن وحدة العناية المركزة الجديدة ستؤدي إلى طفرة عالية في مجال العناية بحالات الحمل ومابعد العمليات، فهي تخدم قطاع كبير من مريضات قسم النسا والتوليد، مما يعانون من حالات مرضية خطرة وغير مستقرة، تفرض عليهم تلقي رعاية طبية دقيقة ومستمرة، تفوق بمراحل تلك التي يتم تقديمها للمرضى بالأقسام الأخرى.

وأشار الدكتور صلاح رشيد، إلى أن الوحدة تحتوي على عدد من الأجهزة والمعدات المتقدمة ووسائل المراقبة الطبية المكثفة، والتي تستخدم لملاحظة المؤشرات الحيوية للمرضى فى الحالات الحرجة، مضيفًا أنه بلغ إجمالي تكلفة وحدة العناية المركزة حوالي ٤ ملايين جنيه، حيث تضم عدد ٥ أسرة، ومزودة بأحدث أنواع المونيتور لمتابعة الوظائف الحيوية للمريضات.

الاجهزة الطبية الاط افتتح افتتاحية أحدث الأجهزة أجهزة الطبية الحالات الحرجة الخدمات الطبية والصحية

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

المنتدى الاقتصادى والإنسانى الروسى الإفريقى.. حوار مباشر لتعاون أعمق

فعال.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس الرسمي عبر بوابة الأزهر

لحظة وصول الرئيس السيسى للمشاركة فى القمة الإفريقية- الروسية (فيديو)

الخارجية تعلن تفاصيل تلقيها طلبات تسوية موقف التجنيد للمصريين المقيمين بالخارج

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 بالرقم القومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى