الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

هل يمكن أن ينتقل التهاب الملتحمة عند النظر إلى شخص مصاب؟

التهابات العين
التهابات العين

ينتشر التهاب الملتحمة بسرعة ويمكن أن يعيش على الأسطح مثل مقابض الأبواب والمناشف والأنسجة وغيرها لفترة طويلة.

يمكن أن ينتشر أيضًا بسرعة في الأماكن غير جيدة التهوية، يجب تجنب لمس الأسطح بعد ملامسة العين عند المعاناة من الملتحمات، لا يُوصى أيضًا بمشاركة العناصر الشخصية عندما تكون مصابًا بعدوى.

هناك اعتقاد خاطئ شائع بأن أنفلونزا العين يمكن أن تنتشر بمجرد النظر في عيون شخص ما، ومع ذلكهذا ليس صحيحا تماما، الطريقة الرئيسية لانتقال إنفلونزا العين والمعروفة أيضًا باسم التهاب الملتحمة هي من خلال الاتصال المباشر مع إفرازات عيون الشخص المصاب.

مجرد النظر في عيون شخص ما ليس وسيلة مهمة للانتقال، يمكن أن ينتشر الفيروس عندما تلمس عينيك بعد ملامسة إفرازات عين الشخص المصاب.

هل يمكن أن تنتشر عدوى أنفلونزا العين عن طريق الهواء؟

أظهرت الأبحاث الحديثة أن أنفلونزا العين يمكن أن تنتقل من خلال الجزيئات المحمولة جواً، عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس قد تتلامس قطرات الجهاز التنفسي المحتوية على الفيروس مع عيون شخص آخر مما يؤدي إلى الإصابة.

على الرغم من أن الانتقال المباشر عبر الهواء ليس هو الطريقة الأساسية للانتشار إلا أنه يسلط الضوء على أهمية ارتداء الأقنعة وممارسة النظافة التنفسية لتقليل مخاطر انتقال العدوى عن طريق الهواء.

ما الذي يجعل أنفلونزا العين معدية للغاية؟ كيف ينتشر؟

يمكن أن تُعزى العدوى الشديدة لأنفلونزا العين إلى قدرتها على البقاء على قيد الحياة على الأسطح وانتقالها من خلال الاتصال المباشر أو غير المباشر بإفرازات العين المصابة، يمكن أن يظل الفيروس قابلاً للحياة على أشياء مثل مقابض الأبواب أو المناشف أو الأنسجة مما يسهل انتشاره.

بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تسهم البيئات المزدحمة والاتصال الوثيق مع الأفراد المصابين في سرعة انتقاله.

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