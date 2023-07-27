إلى جناب الكوماندا المهم..!

تدّعى بعض الكتابات أن المرأة قد التحقت بسوق العمل متأخرًا، وهو قول باطل فى مجمله، لأنه حتى سيدات المنازل التى لا تعمل فهى تقوم بأعمال شاقة داخل المنزل من تنظيف وترتيب وتربية وتمريض و.....، وهى بذلك لا تقل جهدًا وعزيمة عن الرجل.

هناك فجوة ضخمة فى الأجور خاصة فى القطاع الخاص بين الرجل والمرأة. وهو ما جعل المرأة لا تحصل على مقابل مادى مناسب ومساوى لعملها الذى ربما يفوق عمل الرجل. ودليل ذلك الفجوة المادية الضخمة فى الأجور بين مقدمى البرامج من الرجال والسيدات على القنوات الفضائية، وكذلك بين الفنانين، وهى ظاهرة قديمة.

فى السبعينات، كانت قيمة تذكرة حفل أم كلثوم "كوكب الشرق" أقل بكثير من قيمة تذكرة حفل عبدالحليم حافظ.

هل هذا منطق طبيعى؟

هل المشكلة فى فرق التأثير بين المرأة والرجل؟

هل تأثير المرأة أقل أو ليس له أهمية؟

أم كلثوم لم تكن مجرد مطربة أو مغنية ذات حنجرة فولاذية، اجتهدت وأبدعت حتى أصبحت معروفة باسم "الست"، وساعد نجاحها على المزيد من احترام الفن والفنانين وتقديرهم.

أجور الفنانين فى عصرنا مختلفة عن الماضى، أين المشكلة؟

لماذا أجر البطل أعلى من أجر البطلة؟

هل دور البطلة غير مهم فى العمل الفنى؟

فاطمة اليوسف التى اشتهرت باسم "روزاليوسف" كانت فنانة، واقتحمت مجال الصحافة، ولم تكن روائية. ولكنها صاحبة رؤية استطاعت من خلالها إصدار أهم مجلة فى تاريخ الصحافة المصرية، وهى المجلة الوحيدة التى استطاعت منافسة العديد من الإصدارات الصحفية الضخمة.

نجحت "الست" روزاليوسف لأنها صاحبة رأى دافعت عنه وتمسكت به. ونجحت بعد ذلك فى إصدار مجلة "صباح الخير" كأول مجلة شبابية عصرية. وتأسست على يديها واحدة من أكبر مؤسساتنا الصحفية العريقة.

مثال آخر للمرأة المتميزة، إنها جاسيندا أرديرن، "رئيسة وزراء نيوزيلندا"، التى انتخبت عام 2017 كإحدى أصغر رئيسات الحكومات، حيث تولت منصبها وهى تبلغ 37 سنة. وأثناء ذلك حدث ما كان يمكن أن يتسبب فى حرب أهلية وتدمير الاقتصاد، حينما قام أحد المتطرفين بقتل المصلين فى أحد الجوامع فى جريمة إرهابية بشعة، وهو ما كان يمكن أن يدمر مجتمعًا صغير العدد مثل نيوزيلندا، ولكنها تحركت واتخذت قرارات سريعة لتعويض أهالى الضحايا وحل الأزمة، كما أصدرت قرارات للمحاكمة السريعة لتعطى درسًا للعالم كله لاحترام المسلمين واحترام المهاجرين.

لا علاقة لقرارات رئيسة وزراء نيوزيلندا بدينها الذى تعتنقه، ولكنها حافظت بمواقفها على ترابط المجتمع، وهى سياسة تتبعها فى كل المشاكل التى تقابلها، واستطاعت فى انتشار وباء كورونا أن تسجل زيرو حالات.

وهناك مثل آخر من إفريقيا. دولة رواندا التى كانت واحدة من أفقر دول العالم، والتى تعرضت لحروب أهلية استمرت 10 سنوات من الموت المتواصل، حتى أن بعض الاحصائيات تذكر أن 70% من الرجال راحوا ضحية تلك الحرب، ورغم ذلك قامت المرأة هناك بطفرة فى التعليم والعمل وداخل البرلمان، وغيرت الكثير من القوانين لصالح حصولها على حقوقها ولصالح تقدم بلدها.

الآن رواندا من أكبر الاقتصاديات نموًا فى إفريقيا، وتحقق معدلات نجاح قياسية خلال أكثر من 25 سنة منذ 1997 وإلى الآن.

نفطة ومن أول الصبر..

الفجوة فى الأجور بين المرأة والرجل فى مجالات عمل كثيرة غير محصورة هى مشكلة مركبة، بدأت من العقلية الذكورية، وتحولت إلى نمط لتفكير الأسرة والمجتمع.

تنازلك عن حقوقك فى الأجور العادلة والمتساوية ليس تنازلًا عن مجرد حق شخصى. ولكنه حق جميع السيدات المقهورات التى لا تحصل على المقابل الحقيقى والعادل لمجهودهن وعملهن.

تمكين المرأة، وحصولها على حقوقها، وعدالة الأجور هو بداية طريق التنمية الحقيقية، وهو تحقيق للجمهورية الجديدة.