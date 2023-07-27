الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السعودية تدين اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى والمستوطنين المسجد الأقصى

إيتمار بن غفير وزير
إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي

أدانت وزارة الخارجية السعودية اقتحام إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، ومجموعة من المستوطنين لباحة المسجد الأقصى المبارك، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز".

وأكدت الخارجية السعودية في بيان لها، أن هذه الممارسات الممنهجة تُعد تعديًا صارخًا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.

وحمّلت الوزارة قوات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات، وشددت على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسئولياته؛ لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع.

وقاد وزير الأمن القومى الإسرائيلى المتطرف إيتمار بن غفير، صباح اليوم، اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

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