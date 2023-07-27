الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. ريال بيتيس يضم شادى رياض من برشلونة

شادى رياض
شادى رياض

أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني، اليوم الخميس، عن تعاقده رسميًا مع الشاب المغربي شادي رياض مدافع برشلونة، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

 وأصدر النادي الإسباني بيانًا رسميًا، عبر حسابه على "تويتر"، أكد خلاله تعاقده مع الشاب شادي رياض من صفوف برشلونة في الصيف الحالي.

وأكد نادي ريال بيتيس، في بيانه، أن شادي رياض وقع على عقد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2024، مع وجود بند خيار الشراء.

ويُعد شادي رياض الصفقة الخامسة لفريق ريال بيتيس في الصيف الحالي، بعد التعاقد مع كل من: أيوزي بيريز، مارك روكا، هيكتور بيليرين وإيسكو.

ماذا قدم شادي رياض مع برشلونة؟

وكان الشاب شادي رياض، صاحب الـ20 عامًا، قد انضم إلى صفوف برشلونة في عام 2019، وتدرج في المراحل السنية المختلفة مع برشلونة.

وتم تصعيد شادي رياض للفريق الأول لنادي برشلونة في الموسم الماضي 2022/ 2023، حيث لعب ضد أوساسونا، في المباراة التي أقيمت على ملعب "آل سادار" في مدينة "بامبلونا"، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بنتيجة 2- 1.

وكان فريق برشلونة قد أنهى الموسم الماضي 2022/ 2023، بالتتويج بلقب الدوري الإسباني، بعد تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 88 نقطة، كما توّج بلقب بطولة كأس السوبر الإسباني.

وعلى الصعيد الدولي، فقد لعب شادي رياض في الفئات السنية مع منتخب المغرب، كما شارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، ليتوّج باللقب مع الفريق.

ريال بيتيس شادي رياض برشلونة منتخب المغرب الدوري الاسباني

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