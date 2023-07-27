الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يقرر النزول بدرجات الأدني للقبول بالثانوية العامة لـ235 درجة

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

قرر محافظ القاهرة، اللواء خالد عبدالعال، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ من ٢٤٥ درجة إلى ٢٣٥ درجة، والقبول بفصول الخدمات أقل من الثانوي العام ٤٠ درجة وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

وأكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لإعداد الطلبة مع الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

النزول بدرجة الحد الأدنى تنسيق القبول بالثانوي العام مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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