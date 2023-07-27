التخطيط القومى يوثق الإنتاج العلمى والفكرى لرواده بالمكتبة الرقمية للمعهد

قامت الإدارة المركزية للمكتبة والترجمة والنشر بمعهد التخطيط القومى بحصر وتجميع الإنتاج الفكري لرواد المعهد الذين احتفى بهم من خلال سلسلة حلقات "رواد معهد التخطيط القومي"، وهم أ.د إبراهيم حلمي عبدالرحمن، وأ.د إسماعيل صبري عبدالله، وأ.د محمد محمود الإمام، ود. كمال الجنزوري، وذلك بهدف أرشفتها وإتاحتها إلكترونيًا للباحثين والمتخصصين.

يأتى ذلك في إطار حرص معهد التخطيط القومي على حفظ وتوثيق الإنتاج العلمي لرواده بطريقة حديثة تواكب متطلبات العصر.

وقد أوضح الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، أن رواد المعهد أثروا المكتبة العربية بمئات الكتب والأبحاث والمقالات التي ساهمت– ولا تزال– في تشكيل الفكر الاقتصادي والعمل التنموي والتخطيطي المصري والعربي، على مدى عقود طويلة، مشيرًا إلى أن حصر وتجميع تراث هؤلاء الرواد يأتي عرفانًا وتقديرًا لدورهم المحوري في تعزيز دور المعهد محليًا وإقليميًا ودوليًا بخبراتهم والحفاظ على أبحاثهم ومؤلفاتهم.

وأكد العربي أن أعمال الحصر والتجميع لهذا التراث ليس الهدف منها التوثيق فقط بل تنطوي على إعادة قراءة لأفكارهم وكتاباتهم من جديد بهدف الاستفادة منها عند معالجة القضايا التنموية المطروحة حاليًا، ومحاولة استنتاج الحلول التي كانوا سيطرحونها للمشكلات والأزمات التي يواجها العالم اليوم.

وأشار رئيس معهد التخطيط القومي إلى أن أعمال الحصر شملت كل المطبوعات الموجودة بمكتبة المعهد، والمكتبات الخاصة للرواد، وكذلك المقالات التي نُشرت في مختلف الصحف والمجلات، حيث يجري حاليًا تحويلها إلى صورة رقمية بهدف إتاحتها إلكترونيًا لتصبح في متناول كل الباحثين ومن يرغب في الاطلاع عليها.

جدير بالذكر أن سيمنار معهد التخطيط القومي "سيمنار الثلاثاء" قد خصص حلقاته هذا العام لتسليط الضوء على أعمال أربعة من رواده الذين أثروا بفكرهم وأعمالهم المكتبة العربية والعمل التنموي العربي والدولي على مدى العقود الطويلة الماضية، في مصر والعالم العربي.