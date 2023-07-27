الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أسباب رفض كولر رحيل على معلول خلال الانتقالات الصيفية

علي معلول
علي معلول

كشف مصدر مسئول داخل الأهلي، عن موقف إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب بشأن رحيل التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق، بعد الأنباء التي ترددت عن نيته الرحيل وامتلاكه عروضًا خليجية من القطر والسعودية.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن إدارة الأهلي متمسكة باستمرار على معلول الظهير الأيسر خلال الفترة المقبلة، رافضة فكرة رحيله في الميركاتو الصيفي الجاري، عقب الجلسة التي عقدها الخطيب مع لجنة التخطيط  برئاسة محسن صالح.

وأضاف أن الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة السويسري مارسيل كولر، رفض بشكل نهائي فكرة رحيل "معلول" بأي طريقة، وأنه يُريد بقاءه مع الفريق حتى الميركاتو الشتوي القادم.

ولفت إلى أن النادي لم تصل له أي عروض خليجية في الوقت الحالي للتعاقد مع اللاعب، وفي حال وصول عروض لأي لاعب يتم تحويلها إلى المدير الفني للفريق لحسم مصير اللاعب، حيث يعد علي معلول أبرز لاعبي النادي الأهلي خلال السنوات الماضية، لهذا هناك صعوبة في التفريط في خدماته لصعوبة تعويضه فنيًا في ظل ازدحام جدول الأهلي بالبطولات، وعدم وجود البديل السوبر لتعويض معلول.

إدارة الأهلي السويسري مارسيل كولر رحيل علي معلول لجنة التخطيط الانتقالات الصيفية

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