الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

3 مصابين بحروق وجروح فى مشاجرة بالحسينية

مشاجرة
مشاجرة

أصيب 3 أشخاص بمحافظة الشرقية فى وقوع مشاجرة بدائرة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم للمستشفى.

استقبل مستشفى الحسينية المركزى كلًا من "الخطيب. ع. م"، 31 سنة، مصابًا بحروق من الدرجة الأولى بالوجه والساعدين، وشقيقته "دينا"، 21 سنة، مصابة بجرح قطعى بالساق اليمنى، و"رشا. أ. م"، مصابة بجرح قطعى بالظهر.

وتبين إصابتهم بعد تعدى آخرين عليهم فى مشاجرة، بشارع خليج الرمل، دائرة مركز الحسينية.

تم نقلهم لمستشفى الحسينية المركزى لتلقى العلاج اللازم.

وفى سياق متصل، أصيب 3 أشخاص بمحافظة الشرقية إثر تعدى آخرين عليهم بمركز كفرصقر بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

وتلقى سابقًا أمن الشرقية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ حول وقوع مشاجرة بمنطقة "ابن العاص"، دائرة مركز كفرصقر بمحافظة الشرقية، مما أسفرت عنه إصابة 3 أشخاص.

وتبين إصابة كل من "عبدالرحمن. ج. ال"، 27 سنة، بجروح قطعية أعلى الشفة العليا والرأس، و"بشير. ال. ع"، 51 سنة، بجرح قطعى بالرأس، و"محمد. ع. إ"، 45 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم تحرير المحضر اللازم، وتم نقل المصابين لمستشفى كفرصقر المركزى، وتحويل المصاب الأخير لمستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق، لعدم استقرار حالته الصحية.

كما أصيب خفير نظامي في مشاجرة وقعت بمركز كفرصقر بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ باستقبال مستشفى كفرصقر المركزى، باستقبال مستشفى كفرصقر المركزى لـ"ع. م. م"، 40 سنة، خفير نظامى، ومقيم قرية كفرأبوالديب، دائرة مركز كفرصقر، إثر إصابته فى مشاجرة وقعت بطريق كفرصقر، أمام كوبرى السوق، بعد أن تعدى عليه مجموعة من الأشخاص.

الحسينية المركزى الدرجة الأولي العلاج اللازم تعدى آخرين جرح قطعي

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