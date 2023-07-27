اندلاع حريق محدود فى منزل بقرية البرنس بالفيوم دون إصابات

اندلع حريق محدود في أحد المنازل بقرية البرنس بدائرة مركز شرطة إبشواي، بالفيوم، قبل قليل، بسبب حدوث ماس كهربائي مفاجئ في الدائرة الكهربية في المنزل، فتسببت في اشتعال النيران في بعض محتويات المنزل، فيما جرى السيطرة على النيران التي التهمت بعض محتويات المنزل، وذلك دون وقوع أي خسائر في الأرواح البشرية أو إصابات.

وعلى الفور هرعت سيارات الشرطة وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ لإخماد النيران قبل أن تمتد للمنازل المجاورة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي إخطارًا من مأمور قسم شرطة مركز إطسا، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق محدود في منزل بقرية البرنس التابعة للوحدة المحلية للغرق، بسبب ماس كهربائي.

وعلى الفور، هرعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، حيث تمكنوا من السيطرة على النيران، دون وقوع أي خسائر في الأرواح البشرية أو إصابات، فضلًا عن تبريد مكان النيران حتى لا تشتعل مجددًا، وذلك قبل أن تمتد لباقي المنزل، أو المنازل المجاورة، كما جرى إخماد النيران التي اندلعت في بعض الأدوات المنزلية، وألقاها أصحاب المنزل خارج الشقة في محاولة منهم لإبعاد النيران عن داخل المنزل.

وأوضح أصحاب المنزل أنّ ماسا كهربائيا حدث بصورة مفاجئة في الدائرة الكهربية للمنزل، تسببت في اندلاع النيران، التي سرعان ما انتشرت في بعض محتويات المنزل.

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.