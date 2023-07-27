الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب المؤتمر: الحوار الوطني يستهدف مخرجات حقيقية تعكس أهميته ومصداقيته فى الشارع

الدكتور السعيد غنيم
الدكتور السعيد غنيم

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحوار الوطني يمثل مرحلة فارقة فى الحياة السياسية والحزبية فى مصر، خاصة وأنه يحظى باهتمام غير مسبوق من قبل القيادة السياسية، وانعكس ذلك على مجلس الأمناء الذى يواصل الليل بالنهار من أجل صياغة مخرجات حقيقة للوصول لنتائج ملموسة على أرض الواقع، ومن ثم الحوار يمثل حالة من الحراك السياسي الحقيقي على أرض الواقع.

- الحوار الوطني يشهد حالة من النقاش لم نشهدها من قبل

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الحوار الوطني يشهد حالة من النقاش لم نشهدها من قبل، الجميع يدلى بدلوه فى مختلف القضايا والموضوعات وفقا لرؤيته السياسية والأيدولوجية ولا قيود على أحد، خاصة وأن الجميع حريص على المصلحة العامة، الجميع مدعو للمشاركة فى هذه الحالة الاستثنائية لبحث كافة الملفات والقضايا، وفى إطار الجدية فى العمل عقد لجان مصغرة وجلسات تخصيصه لصياغة المناقشات والأفكار للوصول لمخرجات فعالة.

وتابع "غنيم"، على مدار الأسابيع السابقة تقدم للحوار الوطني العديد والعديد من الأفكار والرؤى ومشروعات القوانين والمقترحات والآراء، إضافة للمناقشات الثرية التى تشهدها اللجان النوعية، ومن ثم كان لزاما أن يكون هناك بلورة لهذه المناقشات جميعها للوصول لأفضل مخرجات دون النظر لمقدم هذه المقترحات او المناقشات، الجميع حريص على ان تكون المخرجات تصب فى إطار المصلحة العامة للوطن وتهدف لبناء دولة وجمهورية جديدة تتسع للجميع".

- الجدية فى العمل لتلبية احتياجات المواطنين وحل كافة المشكلات


وأشار إلى أن استئناف الجلسات الأٍسبوع المقبل، رسالة مفادها الجدية فى العمل لتلبية احتياجات المواطنين وحل كافة المشكلات التى وقع الاختيار عليها ، وذلك من خلال إيجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ، كل هذا يؤكد جدية الحوار التى تنعكس في كثير من الخطوات التى يحرص مجلس الأمناء على اتخاذها أهمها انطلاق الجلسات التخصصية، بالتوازي مع استئناف الجلسات النقاشية الأسبوع المقبل، والعمل على إصدار مخرجات حقيقية يشعر المواطن من خلالها بأهمية هذا الحوار ومصداقيته على أرض الواقع.

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