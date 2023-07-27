للتفاني في العمل.. محافظ الجيزة يكافئ رئيس الوحدة المحلية لقرية الودى بالصف

كافأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس الوحدة المحلية لقرية " الودى" بمركز ومدينة الصف سونيا يونس محمود خاطر، و5 من موظفين الوحدة المعاونين وهم أحمد عبدالله بيومى سكرتير الوحدة، وسعيد محمد الهادي مسئول الحملة والنظافة، وأسامة محمد عبدالله مسؤول الإشغالات، وأحمد صديق سعد الدين مسئول التنظيم وأحمد سعيد معوض مسئول الإنارة .

وقرر المحافظ منحهم مكافأة مالية تعادل نصف شهر من راتبهم وذلك للتفاني في العمل والقيام بالمهام المكلفين بها على أكمل وجه من خلال متابعة رفع المخلفات والقمامة بالشوارع الداخلية والجانبية وكفاءة شبكه الإنارة ومراجعة حركة السيارات والمعدات بالحملة الميكانيكية وأعمال الإصلاح والصيانة، إلى جانب موقف الوحدة من حالات مخالفات البناء والمتغيرات المكانية والإشغالات ومراقبة وضبط الأسواق والإجراءات المتخذة حيال تلك العناصر وسرعه التعامل وحل شكاوي المواطنين .

جاء ذلك عقب التقرير الذي تلقاه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، من جهاز التفتيش والمتابعة بعد إجراء الرصد والمتابعة الميدانية لكافه قطاعات العمل بالوحدة، والتأكد من كفاءتها بما يعكس تقديم خدمات لائقة للمواطنين.

- أهداف منظومة متابعة الأعمال بالوحدات المحلية

وأكد محافظ الجيزة على أن الهدف من منظومة متابعة الأعمال بالوحدات المحلية هو تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل وخلق جو تنافسي يضمن فى النهاية إثراء خبرات العاملين بالمحليات وتحسين بيئة العمل الخاصة بهم إلى جانب متابعة مدى التزام المسئولين والعاملين بمهام العمل وبحث أوجه القصور بالأداء لسرعة معالجتها لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف الأنحاء.

وأكد اللواء أحمد راشد أنه يتم متابعه حاله النظافة بالشوارع بكافه قطاعات المحافظة بشكل يومي وأداء رؤساء الوحدات المحلية وإجراء تقييم دوري لهم لضمان تأدية المهام وتحقيق تحسن في منظومة العمل.