بوتين: روسيا شريك مهم لإفريقيا ومنفتحة على التعاون معها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن روسيا منفتحة على التعاون مع إفريقيا في جميع المجالات.

وأضاف بوتين، في كلمته أمام قادة الاتحاد الإفريقي في "المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي" في مدينة سان بطرسبرج الروسية: "روسيا هي شريك مهم لإفريقيا، ونتوقع أن يتم اتخاذ قرار انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة الدول العشرين في القمة المقبلة في الهند".

روسيا: مستعدون للمشاركة فى مشروعات إنشاء البنية التحتية للغاز فى إفريقيا

وقال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، أمس، إن شركات الغاز الروسية مستعدة للمشاركة في مشروعات لتوريد الغاز الطبيعي المسال وإنشاء البنية التحتية للغاز في إفريقيا.

وأشار شولجينوف إلى أن الشركات الروسية تلقت طلبات من الشركاء الأفارقة بخصوص المشاركة في الاستكشاف الجيولوجي، وتطوير الحقول، وتوطين التقنيات.

جنوب إفريقيا: نريد التركيز على “التجارة” فى القمة الروسية الإفريقية الثانية

وقال وزير خارجية جمهورية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، لوكالة "تاس" الروسية، على هامش القمة الروسية الإفريقية التي تعقد في مدينة سان بطرسبرج، إن الدول الإفريقية تتوقع أن تكون القضايا التجارية في مقدمة أولويات القمة الروسية الإفريقية في سان بطرسبرج، وتابع: "هناك عدد من مجالات التعاون التي سبق واتفقنا عليها، لا سيما في مجالات الابتكار الرقمي، والتعاون في علوم الفضاء".

وأضاف باندور: "من خلال القمة الإفريقية الروسية الأولى، اتفقنا على مواصلة الاتصالات بين الدول الإفريقية، والاتحاد الإفريقي والاتحاد الروسي، لتوطيد وتعزيز العلاقات بين القارة وروسيا، وهناك عدد من مجالات التعاون التي اتفقنا عليها، لا سيما في مجالات الابتكار الرقمي، والتعاون في علوم الفضاء، وكذلك تعزيز التبادل بين الأفراد، وكل هذه ستكون جزءًا من الموضوعات التي سنناقشها خلال هذه القمة الثانية ولكننا نريد تركيزا أكبر في المسائل التجارية".