جنوب إفريقيا: نريد التركيز على التجارة فى القمة "الروسية- الإفريقية" الثانية

قال وزير خارجية جمهورية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، لوكالة تاس الروسية، على هامش القمة الروسية الإفريقية التي تعقد في مدينة سانت بطرسبرج، إن الدول الإفريقية تتوقع أن تكون القضايا التجارية في مقدمة أولويات القمة الروسية الإفريقية في سانت بطرسبرج، وتابع "هناك عدد من مجالات التعاون التي سبق واتفقنا عليها، لا سيما في مجالات الابتكار الرقمي، والتعاون في علوم الفضاء.

وأضاف وزير خارجية جمهورية جنوب إفريقيا، "من خلال القمة الإفريقية الروسية الأولى، اتفقنا على مواصلة الاتصالات بين الدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الروسي، لتوطيد وتعزيز العلاقات بين القارة وروسيا، وهناك عدد من مجالات التعاون التي اتفقنا عليها، لا سيما في مجالات الابتكار الرقمي، والتعاون في علوم الفضاء، وكذلك تعزيز التبادل بين الأفراد وكل هذه ستكون جزءًا من الموضوعات التي سنناقشها خلال هذه القمة الثانية ولكننا نريد تركيزًا أكبر في المسائل التجارية.

- موسكو: محاولات الغرب عرقلة القمة الروسية الإفريقية باءت بالفشل

وكان ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا، قد أكد فشل كل محاولات الدول الغربية عرقلة عقد القمة (الروسية - الإفريقية) الثانية في سانت بطرسبورج.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "لقد فشلت كل محاولات الغرب عرقلة القمة الروسية الإفريقية بشكل قاطع"، مشيرًا إلى أن عدد المشاركين في هذه القمة ليس أقل من القمة الأولى.

وأضاف "بوجدانوف"، "نحن لا نفرض أي شيء على أي أحد، وعلى عكس الغرب، نحن نحترم المساواة في السيادة بين الدول، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة"، منوهًا بأن الوضع الحالي لعلاقاتنا مع الدول الإفريقية هو عمل حقيقي يقوم على مبادئ المعاملة بالمثل والحوار المتكافئ.