تسببوا فى حكم بالسجن 58 عامًا.. حبس 3 محامين فى قضية تزوير

أصدرت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حكمها على 3 محامين وآخر محرض بالحبس مدة تتراوح بين 3 سنوات و5 سنوات بعد اتهامهم بالتزوير في محررات رسمية، تسببت في إصدار أحكام بالسجن على مواطن وبعد اكتشاف الحقيقة تم تحريك الدعوة الجنائية عليهم.

وأكد رجب خضر، المجني عليه في هذه الواقعة التفاصيل، أن القصة بدأت عندما عاد من السفر بالخارج واشترى شقة، داخل برج سكني جديد بمدينة شبين الكوم، واختاره السكان مسؤولا عن شؤون البرج وبدأ بتولي الأمور المادية مع السكان لتوفير الخدمات الخاصة بالبواب وخلافه، الأمر الذي تسبب في نشوب بينه وبين أحد الملاك صاحب سنتر خلاف بسيط تطور بعد ذلك لعدة مشاحنات.

وأكد المجني عليه في تلك الواقعة، أنه فوجئ بعد ذلك بفترة أن الأمن يطلبه وعندما ذهب وجد المفاجأة وهي الحكم عليه بـ58 عامًا، في اتهامات بالتبديد في دوائر مختلفه وجرى حبسه إلى أن دفع الكفالة المقدرة بـ37 ألف جنيه وخرج وبعدها بدأت رحلة البحث عن الحقيقة وعن المسؤول وراء ذلك.

ووصل المجني عليه لطرف الخيط في الواقعة عن طريق التوكيلات المنسوب صدورها لمكتب الشهر العقاري ضواحي شبين الكوم، التي تأكد عدم صحتها، وتواصل محاميه مع المحامين المسجل أسمهم على التوكيلات الذين أبدوا في بادئ الأمر أنهم لا يعلمون شيئا ومع مرور الوقت اعترفوا وأرادوا أن ينهوا القصة بالتراضي.

واعترف جار المجني عليه له بارتكاب الواقعة نظير ما حدث بينهم من مشاحنات، وفي تلك الأثناء تكبل المجني عليه خسائر فادحة، اضطرته إلى بيع عفش المنزل للإنفاق على القضايا والمصاريف، لأن هناك قضايا خارج المحافظة بعدة محاكم.

وأشار ربيع خضر أثناء حديثه أنه بدأ في الحصول على البراءات من محكمة شبين الكوم التي وصل عدد القضايا المقدمة ضده فيها إلى 12 واقعة، مع قرارات من المحكمة بتحريك الدعوى الجنائية بتهم التزوير للمتهمين في تلك الوقائع.

وحصل المجني عليه على حكم لصالحه تجاه المتهمين حيث حكمت المحكمة على اثنين من المحامين بـ5 سنوات، ومحامية أخرى ثلاث سنوات والمحرض 5 سنوات، وذلك بتهمة التزوير في محررات رسمية.





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