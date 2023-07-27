كنيسة السيدة العذراء بشبرا تنظم مؤتمر خدمة التربية الدينية

نظمت كنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا، المؤتمر السنوي لخدمة التربية الدينية لجميع المراحل السنية، وذلك بنادي دي لاسال، بالتجمع الثالث.

جاء ذلك حضور كل من الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، ومسؤولو، وأمناء المراحل، وعدد من خدام النشاط، بالرعية، حيث دارت فعاليات المؤتمر حول "التطويبات" كالتالي:

- مرحلة حضانة

جاء المؤتمر تحت شعار "يا بختك"، من خلال عدة محاضرات منها مقدمة عن التطويبات، من خلال محاضرة "كيف أكون نقي القلب"، محاضرة "كيف نرى الله"، انطلاقًا من شخصية القديس إسطفانوس، كما تضمن المؤتمر أيضًا الفقرات الترفيهية، وحفلة تنكرية.

- المرحلة الابتدائية الصغيرة

أقيم المؤتمر تحت عنوان "C2C"، وحول تطويبة "طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله"، من خلال التركيز على شخصيات، تمتعت بنقاء القلب، وعاينت الله مثل: (يوسف، ليئة، يعقوب وعيسو)، كما تضمن المؤتمر أيضًا الفقرات الترفيهية، وحفلة السمر، وغيرها من الفقرات الأخرى.

- المرحلة الابتدائية الكبيرة:

انطلقت فعاليات المؤتمر تحت شعار "Beatitudes are attitudes B9"، وحول تطوبية "طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون"، من لقاء حول "مقدمة عن التطويبات"، ومحاضرة أخرى بعنوان "السلام في الكتاب المقدس"، بالإضافة إلى لقاء ثالث حول “السلام من الجانب الاجتماعي”، احتوى برنامج المؤتمر أيضًا على الأوقات الترفيهية، وورش العمل، وحفلة السمر، والأشغال اليدوية.

- المرحلة الإعدادية

جاء المؤتمر تحت شعار " مش Meta"، حيث دارت أيام المؤتمر الثالثة حول ما يلي "مقدمة عن التطويبات"، تطويبة "طوبى للرحماء لأنهم يرحمون"، بالإضافة إلى تطويبة "طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون".

وقام مخدومو المرحلة الإعدادية، بإعداد عدد من فقرات المؤتمر، حيث تم التركيز على بعض الشخصيات الكتابية، وسير القديسين، والمواقف الحياتية والذي عاشوا الرحمة، والعدل، والسلام. احتوى برنامج المؤتمر أيضًا على الأوقات الترفيهية، وحفلة السمر.

- المرحلة الثانوية

أقيم المؤتمر تحت شعار “Your Fm”، حيث كان لكل فرد إذاعته الخاصة، وتم تناول تطويبة "طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون"، من خلال التركيز على السلام، والحرب، بشكل عام، والتحدث عن شخصيات عاشت الصراع في الكتاب المقدس.

وتم أيضًا التركيز على كيفية عيش السلام الداخلي، بالإضافة إلى كيفية العيش بسعادة، وكيف نكون صانعي سلام، كما تضمن المؤتمر ورش العمل، والأوقات الترفيهية، وغيرها من الفقرات المتنوعة الأخرى.