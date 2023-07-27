206 باحثين يناقشون تحديات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية

تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة التواصل مع جميع الباحثين للاستماع إلى مقترحاتهم لتطوير الأداء فى المعامل المختلفة ورفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم وإزالة العقبات التى تواجههم لتحسين الأداء فى المعامل وبالتنسيق وإشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، عقد الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية اجتماعا مع الباحثين في المعهد ومعامله الفرعية على مستوى الجمهورية بحضور 206 باحثين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي بداية الاجتماع الذي استمر لأكثر من 3 ساعات، رحب مدير المعهد بالزملاء الحضور، ونقل توجيهات وزير الزراعة إلى جميع الباحثين بالمعهد بضرورة وحتمية وجود رؤية استباقية للأحداث الجارية لخدمة المجتمع والاستعداد التام لأي مستجدات أو تحديات تواجه قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وحتمية تنفيذ البحوث التطبيقية ذات المردود الاقتصادي للقطاع الزراعي والتي تواكب التغيرات والمستجدات وخاصة التغيرات المناخية ولزيادة الدخل القومي وكذلك رفع معدلات الاداء داخل المعامل ومردودها على الثروة الحيوانية والانتاج الحيوانى فى جمهورية مصر العربية وتامين غذاء صحي وآمن للشعب المصري.

وأكد شاهين حتمية تحسين معدل الاداء فى المعامل لمواجهه التحديات والمعوقات وضرورة تطوير الطرق التشخيصية من خلال افكار ورؤية الباحثين من حيث اختصار الوقت والتكلفه فى التشخيص، مع الاهتمام بالمشاريع البحثية مع الجهات التمويليه العربية والاجنبية ووجه الباحثين فى المعامل المختلفة فى جميع محافظات مصر الي ضرورة المشاركة المجتمعية والتى تنعكس على البيئة المجتمعية وأهمية الدور البحثي لرفع كفاءة صغار المربيين والقري الاكثر احتياجا مع الهيئات الحكومية والقطاع الخاص.

وطالب الباحثين بتكثيف جهودهم للحصول على جائزة الدولة للتفوق فى العلوم الزراعية. واخبرهم ان مركز البحوث الزراعيه حصل على المركز الأول في الزراعة والرابع في مختلف العلوم للمؤسسات العلمية المصرية وفقا لترتيب سيماجو الأسباني (SCIMGO) للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث ان مؤسسة سيماجو تقوم على تصنيف 391 مركزا بحثيا يمثلون 22 دولة في المنطقة وفقا لثلاثة أبعاد رئيسية وهي: البحث، الابتكار، والتأثير المجتمعي.

وقدم شاهين التهنئة للباحثين فى مجال الطب البيطرى (الصحة الحيوانية) بحصول المجلة المصرية للصحة الحيوانية على اعلى تقييم للمجلات المحليه للعام الثالث على التوالى من المجلس الاعلى للجامعات ( 7/10) وان المجلة تتجة للعالمية. ووجه مدير صحة الحيوان بالشكر والثناء لكتيبة الباحثين العاملين فى المجلة الذين يعملون ليل نهار للوصول للعالمية.

وأكد حتمية الاستغلال الأمثل لأصول المعهد وفروعه وشدد على أستدامة النظافة بالمعامل والتطبيق الصارم لإجراءات الآمن والآمان الحيوى فيها للحفاظ على صحة المواطنين والبيئة. كما أستمع السيد مدير المعهد للسادة الباحثين وأجاب على أسئلتهم وأستفساراتهم ووجه فوراً لتنفيذ طلباتهم وفى نهاية الاجتماع وجه الزملاء الباحثين الشكر الى ادارة المعهد على التواصل المستمر والفعال لتذليل العقبات التى تواجههم وتسهيل اجراءات العمل للنهوض بمعدل الأداء والمردود للمعامل. وأكد مدير المعهد على أنه سيتم عقد اجتماعات دورية للتواصل المستدام والتلاحم بين جميع باحثين المعهد للوقوف على المستجدات وتذليل المعوقات. كما وجه مدير المعهد الشكر بإسمه ونيابة عن أسرة المعهد ومعامله الفرعية الى وزير الزراعة لدعمه المستدام وتشجيعه لكافة الباحثين لخدمة الزراعة المصرية.