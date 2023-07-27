الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

47 مخالفة تموينية في حملة مفاجئة بمدينة العلمين

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قالت المهندسة هند محمود، مساعد مدير التموين بمطروح، إنه يتم تنفيذ حملات تموينية بشكل مستمر وبجميع مراكز محافظة مطروح خلال الفترة الحالية، للتأكيد على استقرار الحالة التموينية ومتابعة المعروض من السلع ومدى توفرها. 

وأوضحت أنه بالتنسيق مع قسم مباحث التموين، تم تنفيذ حملة تموينية مفاجئة من إدارة الرقابة بالمديرية وبالاشتراك مع إدارة تموين العلمين للمرور على المطاعم والكافيتيريات والأسواق والمحال التجارية لمتابعة ما يتم عرضه للمواطنين والتأكد من سلامته وعدم وجود مخالفات تموينية تتعلق بالبيع بأزيد للسلع المسعرة رسميًا. 

وأضافت أنه تم تحرير 47 مخالفة تموينية تضمنت 37 مخالفة عدم حمل شهادات صحية للمتعاملين في الأغذية، 6 مخالفات بيع سجائر بأزيد من السعر المقرر، 3 مخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، مخالفة  إدارة منشأة بدون ترخيص، مؤكدة أنه تم قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف. 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة والمرور الدوري على الأسواق ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية ومتابعة ما يتم عرضه للمواطنين من سلع ومنع احتكار السلع أو منع بيعها للمواطنين وضبط المخالفات واتخاذ اللازم حيالها قانونًا.

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إدارة الرقابة التموين و التجارة الداخلية المعروض من السلع تحرير 47 مخالفة تموينية ضبط 47 مخالفة تموينية محافظة مطروح محافظ مطروح

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