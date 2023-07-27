الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شركة Air Canada تجدد تعاقدها مع شركة مصر للطيران للخدمات الجوية

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

استمرارًا لخطة الناقل الوطني مصر للطيران لتوسيع قاعدة عملاء ووكلاء الشركة من شركات الطيران الأجنبية وتقديم أفضل وأجود الخدمات الجوية لهم، حصلت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية على تقييم مرتفع فى مراجعة سلامة الغذاء من شركة MADINA لصالح شركة Air Canada.

وفى هذا السياق قام وفد من شركة Air Canada بزيارة تفقدية لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية تم خلالها تقييم وتجديد التعاقد للعام الثالث على التوالى وجاء هذا التجديد نتيجة ثقة شركة Air Canada فى جودة الخدمات المقدمة من شركة مصر للطيران للخدمات الجوية خلال العامين الماضيين، وذلك بعد اجتياز كافة المراجعات.

من جانبه أكد حاتم ممدوح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية أن شركة Air Canada تعد من أهم عملاء الشركة الحاليين، وتأتى من ضمن عشرين شركة طيران دولية أخرى تقوم شركة مصر للطيران للخدمات الجوية بتقديم خدماتها لها، مضيفًا أن الشركة تسعى دائمًا إلى تلبية كافة احتياجات عملائها بأعلى مستوى من الجودة والسلامة وبما يتوافق مع المعايير الدولية لنظم الجودة والسلامة، الأمر الذى يساعد فى جذب مزيد من العملاء، كما أن النماذج المطلوبة فى التعامل مع العملاء تتفق مع المعايير الدولية ونظم الجودة الشاملة التى تطبقها شركة مصر للطيران للخدمات الجوية.

جدير بالذكر  أن شركة مصر للطيران للخدمات الجوية حاصلة على شهادة ISO 9001/2015 
وISO 22000/2018،  وتقدم الشركة كافة أنواع الخدمات الجوية للعديد من شركات الطيران الدولية طبقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة.

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