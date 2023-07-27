الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سحب قرعة الدور الأول من تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 وكأس الأمم 2027

تصفيات آسيا لكأس
تصفيات آسيا لكأس العالم 2026

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، صباح اليوم الخميس، مراسم سحب قرعة الدور الأول من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

وأسفرت قرعة الدور الأول عن المواجهات التالية:

أفغانستان X منغوليا

المالديف X بنجلاديش

سنغافورة X جوام

اليمن X سيرلانكا

ميانمار X ماماكو

كمبوديا X باكستان

الصين تايبيه X تيمور الشرقية

إندونيسيا X بروناي

هونج كونج X بوتان

نيبال X لاوس

وأقيمت مراسم الدور الأول من التصفيات الآسيوية، بين المنتخبات العشرين الأقل تصنيفًا والتي تحتل المراكز من 27 إلى 48 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ستقام منافسات الدور الأول من التصفيات، بنظام الذهاب والإياب، على أن يتأهل منها 10 منتخبات إلى الدور الثاني.

وستقام مباريات الدور الأولى من التصفيات، خلال يومي 12 و17 أكتوبر 2023.

ومن المقرر أن تُجرى مراسم سحب قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية في الحادية عشرة صباح اليوم بمقر الاتحاد الآسيوي بكوالامبور.

 

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 كأس العالم 2026 كأس أمم آسيا 2027 الاتحاد الدولي لكرة القدم

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