تداول 41 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 41 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و636 شاحنة و668 سيارة، فضلًا عن وصول وسفر 3500 راكب.

وأوضحت الهيئة - في بيان - أن حركة الواردات شملت 6500 طن بضائع، 340 شاحنة و644 سيارة؛ فيما شملت حركة الصادرات 34500 طن بضائع، و296 شاحنة، و24 سيارة.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي "القاهرة، الحرية، وبوسيدون إكسبريس"، بينما تغادر السفينة FIRST BRIDGE وعليها 28 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند والعبارة أمل.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع و185 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين أيلة وسينا، فيما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة درة جدة وعليها 470 سيارة قادمة من جدة.