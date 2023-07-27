الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدير معهد إعداد القادة يلتقى برئيس جامعة عمان الأهلية لبحث سبل التعاون المشترك

اللقاء
اللقاء

أكد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، خلال لقائه الدكتور سارى حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية بالأردن، على الدور المهم والبارز لمعهد إعداد القادة فى الارتقاء بالجامعات العربية والمصرية من خلال تقديم محتوى تدريبي وتأهيلي لمنتسبي الجامعات العربية والمصرية وفقًا للمعايير العالمية لجودة التعليم ووفقًا للتصنيف الأكاديمي في هذا الشأن، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، وفقًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وفى تصريح لمدير معهد إعداد القادة أوضح أن البرامج التدريبية التى يعتزم المعهد عقدها بالتعاون مع الاتحاد تهدف إلى توحيد الرؤى والمفاهيم بين شباب الجامعات العربية تحت مظلة واحدة، وإعداد قادة قادرين على مواكبة المستجدات والمتغيرات القومية والدولية وفقًا للأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة وتأكيدًا لدور مصر الريادي في هذا الشأن.

حيث جاء هذا اللقاء فى مستهل الزيارة الرسمية للأردن، وزيارة جامعة عمان الأهلية بحضور الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، لبحث سبل التعاون المشترك بين المعهد والجامعة تحت مظلة اتحاد الجامعات العربية.

وخلال اللقاء، أشاد الدكتور عمرو عزت سلامة بالدور الريادى لمعهد إعداد القادة وما يقدمه من خدمات قيمة للجامعات العربية، معبرًا عن سعادته لهذا التعاون المشترك الذى يهدف إلى تحقيق استراتيجية اتحاد الجامعات العربية.

كما أثنى الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية على مكانة جامعة عمان الأهلية، والدور البارز الذي تقدمه الجامعة لخدمة التعليم العالي والعملية التعليمية.

وبدوره أعرب الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية عن سعادته بهذه الزيارة المهمة، مؤكدًا على استعداد الجامعة لهذا التعاون المشترك والبنّاء لتحقيق الأهداف المرجوة، وأبدى استعداد الجامعة لتقديم كل أنواع الدعم اللوجستي لإنجاح مساعى معهد إعداد القادة واتحاد الجامعات العربية لنهضة التعليم وتأهيل منتسبي الجامعات العربية.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على إقامة برنامج تدريبي مخصص لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات العربية بهدف تأهيلهم وتدريبهم على مهارات القيادة بجامعاتهم خلال الفترة المقبلة.

واختتم اللقاء بتكريم الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجهوده المتميزة.

حضر اللقاء أيضًا كل من الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف وكيل المعهد، والدكتور أنس السعود نائب رئيس جامعة عمان الأهلية لشئون العلاقات الدولية، والدكتور خميسي حميدي الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية، إضافةً إلى الأستاذة لينا البيطار مدير عام اتحاد الجامعات العربية، والأستاذة دينا أبورزق منسق أنشطة الاتحاد.

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