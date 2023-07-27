الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تفاصيل جدول أعمال جلسات الحوار الوطنى للأسبوع المقبل

الحوار الوطني
الحوار الوطني

يستأنف الحوار الوطني، بداية من الأحد ولمدة أسبوعين، انعقاد الجلسات النقاشية العامة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بمشاركة مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمتخصصين.

وأعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن الجلسات سوف يتم استئنافها بداية من الأحد 30 يوليو، بـ4 جلسات نقاشية للمحور السياسي، حيث تعقد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي جلسة بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتبحث لجنة النقابات والعمل الأهلي في جلسة أخرى تحديات العمل النقابي العمالي، ثم يتم انعقاد جلستين للجنة المحليات، لبحث عدة ملفات تخص المحليات منها الميزانيات ووضع العاصمة الإدارية.

وأضاف رشوان: «يوم الثلاثاء 1 أغسطس سيكون للمحور الاقتصادي، وسوف يشهد انعقاد جلستين، الأولى لمناقشة ملف الدين العام من خلال اللجنة المختصة، والثانية للجنة العدالة الاجتماعية لمناقشة تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، باعتباره فرضًا دستوريًا، وتطبيقه من وجهة نظر اجتماعية».

وأكمل أن يوم الخميس 3 أغسطس والمخصص للمحور المجتمعي سيشهد جلستين للجنة الثقافة لمناقشة ملف الصناعات الثقافية، وتخصص مناقشة كل قطاع على حدة، من المسرح والسينما والنشر، ثم جلستين للجنة الأسرة لبحث مشكلات ما بعد الطلاق، من السعاية والكد والنفقة وغيره من الملفات المرتبطة بالطلاق، وذلك بحضور ومشاركة العديد من الخبراء المعنيين.

 

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