أسماء الفائزين فى مسابقة "كشاف المترجمين" بالإسكندرية

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، عن الفائزين بمسابقة كشاف المترجمين في دورتها الثالثة والمخصصة للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية.

وفي تصريح للدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة: "بناءً على مقترح النائبة البرلمانية الكاتبة منى عمر أطلق المركز القومي للترجمة مسابقة كشاف المترجمين: سكندريات للاحتفال بالعيد القومي لمدينة الإسكندرية والاحتفاء بمبدعي عاصمة الثغر من شعراء وكتاب وروائيين، وسوف يواصل المركز القومي للترجمة الاحتفال بجميع الأعياد القومية لجميع محافظات مصر".

تقدم للمسابقة 63 ترجمة عن تسع لغات هي الإنجليزية، الإسبانية، الألمانية، التركية، الصينية، الإيطالية، الفرنسية، الفارسية، والروسية.

وجاءت أسماء الفائزين كالتالي: عن اللغة الإنجليزية كل من: سلمى رضا محمد ثابت، شريهان مدحت حسنين حسن، رنا طارق محمود سالم، أسماء رجب الشافعي.

وعن اللغة الإسبانية جاءت أسماء الفائزين كالتالي: تامر مبروك السيد الهلالي، دعاء صلاح محمد المصلحي، رحاب محمد مصطفى إبراهيم.

وعن اللغة الألمانية: خديجة محمد زكي مصطفى، سما أشرف السيد العجمي، فيروز عزت شاكر جورجي.

وعن التركية فازت المتسابقة عبير طلعت محمد السيد، وعن اللغة الصينية فازت المتسابقة فاطمة الزهراء محمد عبدالجواد حسين.

وعن الإيطالية فازت المتسابقة فاطمة الزهراء عماد حنفي.

وعن الفرنسية ليلى أحمد السيد إبراهيم.

وعن اللغة الفارسية مروة زناتي عثمان بطاح وفاطمة أحمد حسن سيد.

وأخيرًا عن اللغة الروسية فازت المتسابقة نورهان دياب عبدالمنعم دياب.

النصوص المطروحة للترجمة كانت كالتالي: نص "بحري الذي أعرفه" للكاتب والروائي محمد جبريل،‎ "سيدي بشر" للكاتب والروائي أحمد فضل شبلول، ‎قصيدة "هي إسكندرية" للشاعر جابر بسيوني، ‎قصيدة "التحدي" للشاعر فوزي خضر، ‎قصيدة "وصايا أبوللو" للشاعر فؤاد طمان.

وقد تم الإعلان عن المسابقة واستقبال الترجمات خلال الفترة من 25 يونيو إلى 10 يوليو 2023.